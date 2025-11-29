В Украине выросла средняя зарплата, по которой рассчитывают пенсию — что это значит

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) показал обновленный показатель средней заработной платы, который используют при расчете будущих пенсионных выплат. Он растет второй месяц подряд.

За октябрь 2025 года показатель средней зарплаты составляет 21 578 грн 46 копеек, говорится на сайте ПФУ.

Как изменился показатель средней зарплаты в Украине

По данным госструктуры, по итогам сентября 2025 года средняя зарплата для расчета пенсии была на уровне 21 190 гривен. Следовательно, в октябре размер повысился на 388 гривен. Речь идет о росте показателя, который используют, чтобы вычислить размер пенсии украинцев, которые будут уходить на заслуженный отдых в следующие три года.

Отметим, что в предыдущие месяцы показатель средней зарплаты менялся так:

за сентябрь — 21,19 тыс. грн;

за август — 19,81 тыс. грн;

за июль — 20,45 тыс. грн;

за июнь — 22,33 тыс. грн;

за май — 20,35 тыс. грн;

за апрель — 19,85 тыс. грн;

за март — 19,43 тыс. грн;

за февраль — 18,59 тыс. грн;

за январь — 18,66 тыс. грн.

Средняя зарплата и размер пенсии

По правилам, для расчета берется средняя заработная плата за три года до года обращения за пенсией. Если человек должен выйти на пенсию в 2025 году, то будут учитываться показатели за 2022-2024 годы, а в 2026-м — за период с 2023 по 2025 годы. Если рассчитать среднюю зарплату на 2025 год, то результат будет следующим:

(13,37 тыс. грн + 14,3 тыс. грн +17,48 тыс. грн)/3 = 45,17 тыс. грн/3 = 15,05 тыс. грн.

Полученную цифру ПФУ берет в формулу и рассчитывает пенсию. Для определения объема пенсии принимают во внимание следующие показатели:

приобретенный страховой стаж (определяется индивидуально);

фактический доход за каждый месяц стажа (индивидуальный);

средняя заработная плата в соответствующем месяце стажа (в год выхода на пенсию будет один для всех).

Соответствующие показатели являются ключевыми составляющими формулы определения размера пенсии:

П (размер пенсии) = С3 (размер средней зарплаты в Украине за 3 года) × ИКЗ (индивидуальный коэффициент зарплаты) × КС (коэффициент страхового стажа).

Если фактический доход за определенный месяц разделить на среднюю заработную плату по стране в конкретном месяце, то появится коэффициент заработка.

Ранее мы рассказывали о минимальной пенсии с 1 декабря. Известно, какую сумму начислят украинцам. Также мы писали, какие изменения ждут людей в возрасте 60+ с 2026 года. Это касается тех, кто хочет выйти на пенсию.