Главная Финансы Работа в декабре — кто получит помощь в размере одной минималки

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 14:30
Зарплаты в Украине — кто получит помощь в размере одной минималки в декабре
Работники на предприятии. Фото: Freepik

В декабре 2025 года государство начислит гражданам дополнительную денежную помощь в размере одной минимальной заработной платы. Речь идет о программе поддержки работодателей, которые обеспечивают работой внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

О том, кто сможет получить выплаты и что изменилось зимой, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто и где получит выплаты на уровне минималки в декабре

Согласно информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, в декабре текущего года украинские работодатели смогут присоединиться к расширенной программе поддержки, предусматривающей предоставление денежной помощи за трудоустройство внутренних переселенцев.

В конце года правительство внесло изменения в соответствующую программу, увеличив срок предоставления денежных компенсаций для работодателей в прифронтовых регионах за предоставление работы людям, которые были вынуждены переехать из других городов и сел из-за боевых действий.

Получить компенсации на более длительное время смогут работодатели, география деятельности которых охватывает одну из областей:

  • Днепропетровскую;
  • Донецкую;
  • Запорожскую;
  • Николаевскую;
  • Сумскую;
  • Харьковскую;
  • Херсонскую;
  • Черниговскую.

Сумма компенсации будет равна размеру минимальной заработной платы за каждого трудоустроенного переселенца, за которого должен быть уплачен единый взнос на соцстрахование (ЕСВ).

В декабре размер выплаты от государства будет на уровне 8 тыс. грн. Продолжительность предоставления компенсаций составит вместо трех — шесть месяцев.

Ожидается, что более длительный срок предоставления помощи позволит большему количеству ВПЛ гарантированно иметь стабильную и оплачиваемую работу.

Как работодателям оформить компенсации

Для того, чтобы получить помощь от государства, необходимо будет выполнить несколько требований. В конце года программа стала более доступной, поскольку упростили требования к подаче заявлений на компенсации. Сейчас их принимают не только Центры занятости по юрадресу предприятия, но и по месту осуществления деятельности.

Работодатели должны сделать следующие шаги:

  • оформить трудовые отношения с внутренними переселенцами;
  • написать заявление о компенсации на госпортале "Дія"/в центре занятости;
  • подготовить пакет документов.

Среди необходимых документов должны быть следующие:

  • копия приказа о трудоустройстве ВПЛ;
  • справки о начислении заработной платы;
  • документы с подтверждением статуса переселенца;
  • копия документа об инвалидности (для работников с инвалидностью).

Решение о предоставлении компенсации должны принять в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления, после чего деньги автоматически поступят на счет.

Ранее мы писали, что в Украине изменили механизм оплаты труда сотрудникам Госаудитслужбы. В частности, установлены доплаты до 50% от оклада.

Еще мы рассказывали, что большинство украинских работодателей повысили заработную плату своим подчиненным в текущем году. Однако существует практика комбинирования зарплат с бонусами.

зарплаты работа деньги ВПЛ помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
