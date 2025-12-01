Зарплаты в Украине — кто получит помощь в размере одной минималки в декабре

Работа в декабре — кто получит помощь в размере одной минималки
В декабре 2025 года государство начислит гражданам дополнительную денежную помощь в размере одной минимальной заработной платы. Речь идет о программе поддержки работодателей, которые обеспечивают работой внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
О том, кто сможет получить выплаты и что изменилось зимой, рассказывают Новини.LIVE.
Кто и где получит выплаты на уровне минималки в декабре
Согласно информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, в декабре текущего года украинские работодатели смогут присоединиться к расширенной программе поддержки, предусматривающей предоставление денежной помощи за трудоустройство внутренних переселенцев.
В конце года правительство внесло изменения в соответствующую программу, увеличив срок предоставления денежных компенсаций для работодателей в прифронтовых регионах за предоставление работы людям, которые были вынуждены переехать из других городов и сел из-за боевых действий.
Получить компенсации на более длительное время смогут работодатели, география деятельности которых охватывает одну из областей:
- Днепропетровскую;
- Донецкую;
- Запорожскую;
- Николаевскую;
- Сумскую;
- Харьковскую;
- Херсонскую;
- Черниговскую.
Сумма компенсации будет равна размеру минимальной заработной платы за каждого трудоустроенного переселенца, за которого должен быть уплачен единый взнос на соцстрахование (ЕСВ).
В декабре размер выплаты от государства будет на уровне 8 тыс. грн. Продолжительность предоставления компенсаций составит вместо трех — шесть месяцев.
Ожидается, что более длительный срок предоставления помощи позволит большему количеству ВПЛ гарантированно иметь стабильную и оплачиваемую работу.
Как работодателям оформить компенсации
Для того, чтобы получить помощь от государства, необходимо будет выполнить несколько требований. В конце года программа стала более доступной, поскольку упростили требования к подаче заявлений на компенсации. Сейчас их принимают не только Центры занятости по юрадресу предприятия, но и по месту осуществления деятельности.
Работодатели должны сделать следующие шаги:
- оформить трудовые отношения с внутренними переселенцами;
- написать заявление о компенсации на госпортале "Дія"/в центре занятости;
- подготовить пакет документов.
Среди необходимых документов должны быть следующие:
- копия приказа о трудоустройстве ВПЛ;
- справки о начислении заработной платы;
- документы с подтверждением статуса переселенца;
- копия документа об инвалидности (для работников с инвалидностью).
Решение о предоставлении компенсации должны принять в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления, после чего деньги автоматически поступят на счет.
Ранее мы писали, что в Украине изменили механизм оплаты труда сотрудникам Госаудитслужбы. В частности, установлены доплаты до 50% от оклада.
Еще мы рассказывали, что большинство украинских работодателей повысили заработную плату своим подчиненным в текущем году. Однако существует практика комбинирования зарплат с бонусами.
Читайте Новини.LIVE!