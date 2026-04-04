Не всем украинцам вовремя начисляют кэшбек за топливо: как подать жалобу через Дію

Некоторым украинцам кэшбек за топливо начисляется не сразу — транзакция может занимать от одного до нескольких дней. Но если деньги на счету не появляются и тогда, то лучше проверить настройки карты и обратиться через Дію с фискальным чеком.

Почему кэшбек за топливо задерживается

Кэшбек может отображаться в Діюї, но с начислением могут возникать задержки. Как правило:

кэшбэк появляется на следующий день после покупки;

иногда начисления происходят позже из-за обработки платежей.

Бывают и случаи, когда кэшбэк приходится ждать до 7 дней. В ведомстве это связывают с особенностями работы кассовых аппаратов на автозаправочных комплексах (АЗС) или с передачей данных между банком и государственным сервисом. Если кэшбек долго не поступает, украинцам советуют проверить настройки банковской карты, в частности:

разрешена ли передача данных о транзакциях;

подключена ли карта к соответствующим сервисам;

начислялся ли кэшбек ранее;

были ли ранее успешные начисления кэшбэка.

За помощью также можно обратиться в службу поддержки своего банка, воспользовавшись формой обратной связи и добавив фото фиксального чека. Это нужно, чтобы засвидетельствовать покупку топлива. Отмечается, что чаще всего проблемы с задержкой кэшбева возникают по 4 причинам:

Читайте также:

банк не передал данные о транзакции;

произошла техническая задержка между системами;

возникла ошибка или же касса на АЗС работает в другом режиме;

для банковской карты установлены некорректные настройки.

В большинстве случаев эти проблемы не являются критичными и решаются после проверки или обращения в поддержку.

Как получить кэшбэк на топливо

Компенсацию начислят, если:

водитель заправит машину на АЗС, которая участвует в программе;

рассчитается банковской картой, подключенной к Национальному кэшбэку;

Кэшбек начисляется только при безналичной оплате непосредственно на автозаправке. Начисление можно проверить в приложении Дія. Сумма кэшбэка зависит от типа топлива:

15% — на дизельное топливо;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Максимальный кэшбек на топливо составляет до 1 000 гривен на человека в месяц.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 марта 2026 года для программы Национальный кэшбек внедрили новую дифференцированную модель. Так, для пользователей доступны два уровня кэшбэка — 5% и 15%. Все начисления кэшбэка, как и раньше, будут поступать на карту Нацкешбэк, выбранную в приложении Дія. Как писали Новини.LIVE, в некоторых случаях кэшбек подлежит декларированию. Так, отражать такие доходы должны публичные служащие. При этом платить налоги с нацкешбека пока что не нужно.