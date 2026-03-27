Бензин и гречка по 100 грн - эксперт объяснил, почему это может произойти

Человек держит в руке купюры по 500 и 1 000 гривен. Фото: Новини.LIVE

Если война в Иране будет продолжаться, то цены в Украине достигнут критических пределов. Например, бензин может стоить 100 гривен за литр, а гречка — 100 гривен за килограмм. Если же боевые действия завершатся в ближайшее время, тогда такого ценового шока, вероятно, удастся избежать.

Об этом сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе" финансовый аналитик Алексей Кущ.

Как война изменила аграрное производство в Украине

Как отметил эксперт, в прошлом году аграрное производство в Украине уже упало на 6%.

"Это продолжается из-за того, что портовая логистика частично заблокирована и частично теряет свои традиционные рынки сбыта", — сказал он.

Тем временем ситуация в аграрном секторе остается не очень оптимистичной. Во время посевной кампании цены на топливо растут, а вторая волна будет — это рост цен на удобрения.

Читайте также:

"Поэтому за энергетическим ценовым шоком всегда следует продовольственный шок", — отметил финансовый аналитик.

Чего ждать дальше

Алексей Кущ отметил, что украинцам стоит готовиться к тому, что литр бензина в Украине будет стоить 100 гривен, как и килограмм гречки, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться. При этом он добавил, что сейчас в мире остро не стоит вопрос голода, хотя в определенных странах Ближнего Востока могут быть существенные проблемы, если Ормузский пролив будет заблокирован.

Как писали Новости.LIVE, у украинских аграриев в 2026 году вырастут расходы из-за войны на Ближнем Востоке. Так, минеральные удобрения, которые нужны для посевной кампании, уже подорожали на 25%, по сравнению с 2025 годом. А подорожание топлива приведет к удорожанию себестоимости производства. Как сообщали Новости.LIVE, цены на хлеб в Украине могут измениться в 2026 году. За последние 3 года он ежемесячно дорожал от 1,5 до 2%. Эта тенденция должна сохраниться.

Частые вопросы

Сколько стоит бензин А-95 в Украине?

Бензин марки А-95 в конце марта стоит в Украине в среднем 71,85 гривен за литр. На некоторых АЗС цена бензина может достигать 75 гривен/литр. Также цены могут несколько отличаться в регионах.

Сколько стоит дизтопливо в Украине?

Дизельное топливо (ДТ) в Украине продается по средним ценам от 81 до 85 гривен за литр. Дизтопливо продолжает дорожать. Хотя на бюджетных АЗС машины еще можно заправить ДТ по цене 69 — 70 гривен за литр.