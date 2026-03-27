Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Бензин и гречка по 100 грн - эксперт объяснил, почему это может произойти

Бензин и гречка по 100 грн - эксперт объяснил, почему это может произойти

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 11:23
Человек держит в руке купюры по 500 и 1 000 гривен. Фото: Новини.LIVE

Если война в Иране будет продолжаться, то цены в Украине достигнут критических пределов. Например, бензин может стоить 100 гривен за литр, а гречка — 100 гривен за килограмм. Если же боевые действия завершатся в ближайшее время, тогда такого ценового шока, вероятно, удастся избежать.

Об этом сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе" финансовый аналитик Алексей Кущ.

Как война изменила аграрное производство в Украине

Как отметил эксперт, в прошлом году аграрное производство в Украине уже упало на 6%.

"Это продолжается из-за того, что портовая логистика частично заблокирована и частично теряет свои традиционные рынки сбыта", — сказал он.

Тем временем ситуация в аграрном секторе остается не очень оптимистичной. Во время посевной кампании цены на топливо растут, а вторая волна будет — это рост цен на удобрения.

"Поэтому за энергетическим ценовым шоком всегда следует продовольственный шок", — отметил финансовый аналитик.

Чего ждать дальше

Алексей Кущ отметил, что украинцам стоит готовиться к тому, что литр бензина в Украине будет стоить 100 гривен, как и килограмм гречки, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться. При этом он добавил, что сейчас в мире остро не стоит вопрос голода, хотя в определенных странах Ближнего Востока могут быть существенные проблемы, если Ормузский пролив будет заблокирован.

Как писали Новости.LIVE, у украинских аграриев в 2026 году вырастут расходы из-за войны на Ближнем Востоке. Так, минеральные удобрения, которые нужны для посевной кампании, уже подорожали на 25%, по сравнению с 2025 годом. А подорожание топлива приведет к удорожанию себестоимости производства. Как сообщали Новости.LIVE, цены на хлеб в Украине могут измениться в 2026 году. За последние 3 года он ежемесячно дорожал от 1,5 до 2%. Эта тенденция должна сохраниться.

Частые вопросы

Сколько стоит бензин А-95 в Украине?

Бензин марки А-95 в конце марта стоит в Украине в среднем 71,85 гривен за литр. На некоторых АЗС цена бензина может достигать 75 гривен/литр. Также цены могут несколько отличаться в регионах.

Сколько стоит дизтопливо в Украине?

Дизельное топливо (ДТ) в Украине продается по средним ценам от 81 до 85 гривен за литр. Дизтопливо продолжает дорожать. Хотя на бюджетных АЗС машины еще можно заправить ДТ по цене 69 — 70 гривен за литр.

бензин цены в Украине гречка
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации