В Украине изменили расчет субсидии на твердое топливо

В Украине изменили расчет субсидии на твердое топливо

Дата публикации 15 марта 2026 13:36
В Украине изменили расчет субсидии на твердое топливо
Мужчина с бензопилой режет дрова. Фото: УНИАН

В Кабинете министров Украины установили предельный показатель стоимости твердого топлива, который будет действовать в течение 2026 года. Это норматив пересматривается ежегодно. Например, в прошлом году он находился на уровне в 4 187,97 гривен за 1 тонну.

Подробнее об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Как рассчитывается субсидия на твердое топливо

Расчет жилищной субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива осуществляется индивидуально для каждого домохозяйства. Это разница между стоимостью твердого печного бытового топлива на календарный год (здесь учитываются установленные нормы и предельный показатель его стоимости) и размером обязательного процента, который домохозяйства платят за топливо. Последний показатель вычисляется с учетом доходов членов домохозяйства.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от № 356 "Об установлении минимальных норм обеспечения населения твердым и жидким печным бытовым топливом и сжиженным газом и предельных показателей их стоимости для предоставления льгот и жилищных субсидий", минимальный уровень обеспечения населения твердым топливом в год теперь составит:

  • твердого топлива — 4 602,57 гривен;
  • сжиженного газа — 460, 26 гривен.

Как в Украине оформить субсидию на твердое топливо

За оформлением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытовоготоплива, человек обращается лично. Такой вид помощи можно оформить раз в год. Чтобы субсидию назначили, нужно подать соответствующее заявление.

Как стало известно ранее, пенсионерам в Украине предоставляют ряд льгот и компенсаций. Такая поддержка позволяет пожилым людям платить меньше за газ. Еще мы писали, как именно УБД получает льготы на коммунальные компенсация. Так, сначала военнослужащий сам платит за коммуналку, а уже потом на его банковскую карточку поступает возмещение.

Кабинет министров коммунальные услуги Пенсионный Фонд твердое топливо сжиженный газ
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
