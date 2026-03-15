В Україні змінили розрахунок субсидії на тверде паливо

Чоловік з бензопилкою ріже дрова. Фото: УНІАН

У Кабінеті міністрів України встановили граничний показник вартості твердого палива, який діятиме впродовж 2026 року. Це норматив переглядається щороку. Наприклад, торік він перебував на рівні у 4 187,97 гривень за 1 тону.

Детальніше про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Як розраховується субсидія на тверде паливо

Розрахунок житлової субсидії на придбання твердого пічного побутового палива здійснюється індивідуально для кожного домогосподарства. Це різниця між вартістю твердого пічного побутового палива на календарний рік (тут враховуються встановлені норми й граничний показник його вартості) та розміром обов’язкового відсотка, який домогосподарства платять за паливо. Останній показник обчислюється урахуванням доходів членів домогосподарства.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від № 356 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій", мінімальний рівень забезпечення населення твердим паливом на рік тепер становитиме:

твердого палива – 4 602,57 гривень;

скрапленого газу – 460, 26 гривень.

Як в Україні оформити субсидію на тверде паливо

За оформленням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, людина звертається особисто. Такий вид допомоги можна оформити раз на рік. Щоб субсидію призначили, потрібно подати відповідну заяву.

Як стало відомо раніше, пенсіонерам в Україні надають низку пільг та компенсацій. Така підтримка дозволяє людям похилого віку платити менше за газ.