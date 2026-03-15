Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Україні змінили розрахунок субсидії на тверде паливо

В Україні змінили розрахунок субсидії на тверде паливо

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 13:36
В Україні змінили розрахунок субсидії на тверде паливо
Чоловік з бензопилкою ріже дрова. Фото: УНІАН

У Кабінеті міністрів України встановили граничний показник вартості твердого палива, який діятиме впродовж 2026 року. Це норматив переглядається щороку. Наприклад, торік він перебував на рівні у 4 187,97 гривень за 1 тону.

Детальніше про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Як розраховується субсидія на тверде паливо

Розрахунок житлової субсидії на придбання твердого пічного побутового палива здійснюється індивідуально для кожного домогосподарства. Це різниця між вартістю твердого пічного побутового палива на календарний рік (тут враховуються встановлені норми й граничний показник його вартості) та розміром обов’язкового відсотка, який домогосподарства платять за паливо. Останній показник обчислюється урахуванням доходів членів домогосподарства.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від № 356 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій", мінімальний рівень забезпечення населення твердим паливом на рік тепер становитиме: 

  • твердого палива – 4 602,57 гривень;
  • скрапленого газу – 460, 26 гривень. 

Як в Україні оформити субсидію на тверде паливо

За оформленням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, людина звертається особисто. Такий вид допомоги можна оформити раз на рік. Щоб субсидію призначили, потрібно подати відповідну заяву. 

Як стало відомо раніше, пенсіонерам в Україні надають низку пільг та компенсацій. Така підтримка дозволяє людям похилого віку платити менше за газ. Ще ми писали, як саме УБД отримує пільги на комунальні послуги. Так, спочатку військовослужбовець сам платить за комуналку, а уже потім на його банківську картку надходить відшкодування.

Кабінет міністрів комунальні послуги Пенсійний Фонд тверде паливо скраплений газ
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації