Субсидии на твердое топливо — за какой период будут учитываться доходы в марте

Украинские домохозяйства могут получить субсидию на твердое топливо, если обогревают жилье твердым топливом и отсутствует централизованное отопление, газ или электричество для отопления. Известно, за какой период учтут доходы в случае обращения за оформлением такой помощи в марте 2026 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на пресс-службу Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Периоды доходов, влияющие на право на субсидию на дрова

Как отметили в ПФУ, гражданам может предоставляться жилищная субсидия на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, исходя из размера доходов домохозяйств за определенный период.

Соответствующий вопрос прописан в пункте 35 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденного правительственным постановлением № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Согласно действующим правилам, субсидия на приобретение твердого топлива предоставляется, исходя из размера доходов домохозяйств за предыдущий календарный год. Учитывая это, в случае обращения за субсидией в марте 2026 года, будут принимать во внимание доход за 2025 год.

Кто может оформить субсидию на дрова

Субсидию на твердое топливо и сжиженный газ могут назначать украинцам, если обогревают жилье твердым топливом и отсутствует централизованное отопление, газ или электричество для отопления, один раз в год на основе обращения в ПФУ.

Размер помощи рассчитывают индивидуально. Минимальный объем твердого топлива, на который можно получить помощь, — две тонны в год.

Денежную помощь на приобретение твердого топлива предоставляют на все домохозяйство единовременно. В 2026 году сумма помощи составляет 19 400 грн на одно домохозяйство.

Как подать заявку на субсидию на дрова в 2026 году

Для назначения субсидии на дрова подаются заявление и пакет документов. Заявление можно написать лично в отделениях Пенсионного фонда, местных советах или ЦПАУ, или онлайн — на портале ПФУ или портал "Дія".

Необходимо собрать следующие документы:

декларация о доходах;

договор аренды жилья (при наличии);

справка о доходах (если информации нет в налоговой или ПФУ);

копия договора реструктуризации долга за коммунальные услуги (при наличии).

Ранее сообщалось, что украинцам субсидию могут прекратить, если находятся за пределами страны более 60 дней подряд. Однако не засчитывают период лечения, если это подтверждается медицинскими документами.

Также мы писали, что государство может требовать возврата начисленной субсидии, если во время проверки выяснят, что заявитель не сообщил об увеличении доходов. В частности, это касается как зарплаты, так и дополнительных выплат.