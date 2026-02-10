Субсидія на тверде паливо — як призначають та розраховують у 2026 році

Людина тримає дрова. Фото: Freepik

Українські домогосподарства, які не мають централізованого опалення, газу чи електроопалення та опалюють житло твердим паливом, можуть оформити субсидію від держави на купівлю твердого, рідкого палива та скрапленого газу. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто саме має право на такий вид підтримки та куди звертатися.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Як призначають та розраховують субсидію на тверде паливо

За інформацією Пенсійного фонду, житлову субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива можна оформити один раз на рік на основі особистого звернення громадян.

Допомогу призначають з урахуванням загального доходу домогосподарства за попередній календарний рік. Для кожної родини розмір субсидії визначатимуть індивідуально, проте мінімальною нормою твердого палива вважається 2 тонни на рік.

У ПФУ зауважують, що житлову субсидію одночасно можуть надати і на комунальні послуги (електрику, газ для приготування їжі, воду та вивіз сміття).

Претендувати на субсидію на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо можуть: як українські громадяни, так і іноземці та особи без громадянства, які на легальній основі мешкають в Україні.

Таку допомогу можуть призначити у наступних випадках:

відсутнє централізоване опалення;

немає газу або електроенергії для обігріву.

Куди звертатися за субсидією та перелік документів

Громадяни, які хочуть отримати житлову субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, можуть звернутися за оформленням двома шляхами:

особисто — через сервісний центр Пенсійного фонду, сільської/селищної та міської ради, ЦНАП;

дистанційно — через портал е-послуг ПФУ, сайт Мінсоцполітики, портал "Дія".

Заздалегідь треба підготувати такі документи:

заяву (встановленої форми);

декларацію (встановленого зразка);

договір наймання оренди житла (якщо є);

копію договору про реструктуризацію боргу з оплати комунальних послуг (за наявності);

довідку про доходи (якщо інформація про доходи відсутня у Державній податковій службі України, ПФУ).

Замовлення твердого палива через інтернет-магазин "ДроваЄ"

Також громадянам, які не мають права на субсидію, доступна можливість замовлення дров за нижчою ціною за державною програмою. Це можна зробити через інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ".

Зробити замовлення доставки дров можна у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, та Чернігівській областях.

За умовами програми, кожен громадянин має право купити 15 м³ дров протягом року.

Для того, щоб замовити дрова для опалення, потрібно скористатися спеціальним ресурсом.

Раніше ми розповідали, що субсидіанти зобов'язані слідкувати за актуальністю поданих даних. У разі появи змін необхідно інформувати Пенсійний фонд.

Також повідомлялося, як визначають розмір субсидії. Для цього беруть до уваги дохід родини за місяць, однак окремі правила діють для фізосіб-підприємців.