Субсидия на твердое топливо — как назначают и рассчитывают в 2026 году

Украинские домохозяйства, которые не имеют централизованного отопления, газа или электроотопления и отапливают жилье твердым топливом, могут оформить субсидию от государства на покупку твердого, жидкого топлива и сжиженного газа. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто именно имеет право на такой вид поддержки и куда обращаться.

Как назначают и рассчитывают субсидию на твердое топливо

По информации Пенсионного фонда, жилищную субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива можно оформить один раз в год на основе личного обращения граждан. Помощь назначают с учетом общего дохода домохозяйства за предыдущий календарный год. Для каждой семьи размер субсидии будут определять индивидуально, однако минимальной нормой твердого топлива считается 2 тонны в год.

В ПФУ отмечают, что жилищную субсидию одновременно могут предоставить и на коммунальные услуги (электричество, газ для приготовления пищи, воду и вывоз мусора).

Претендовать на субсидию на сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо могут: как украинские граждане, так и иностранцы и лица без гражданства, которые на легальной основе проживают в Украине.

Такую помощь могут назначить в следующих случаях:

отсутствует централизованное отопление;

нет газа или электроэнергии для обогрева.

Куда обращаться за субсидией и перечень документов

Граждане, которые хотят получить жилищную субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, могут обратиться за оформлением двумя путями:

лично — через сервисный центр Пенсионного фонда, сельского/поселкового и городского совета, ЦПАУ;

дистанционно — через портал е-услуг ПФУ, сайт Минсоцполитики, портал "Дія".

Заранее надо подготовить следующие документы:

заявление (установленной формы);

декларацию (установленного образца);

договор найма аренды жилья (если есть);

копию договора о реструктуризации долга по оплате коммунальных услуг (при наличии);

справку о доходах (если информация о доходах отсутствует в Государственной налоговой службе Украины, ПФУ).

Заказ твердого топлива в интернет-магазине "ДроваЄ"

Также гражданам, которые не имеют права на субсидию, доступна возможность заказа дров по более низкой цене по государственной программе. Это можно сделать через интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ".

Сделать заказ доставки дров можно в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

По условиям программы, каждый гражданин имеет право заказать 15 м³ дров в течение года.

Для того, чтобы заказать дрова для отопления, нужно воспользоваться специальным ресурсом.

