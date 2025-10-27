Видео
Популярный овощ подорожал еще больше — сколько теперь стоит

Дата публикации 27 октября 2025 18:05
обновлено: 10:50
Цены на помидоры растут почти месяц — сколько надо заплатить за килограмм томатов сейчас
Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

Помидоры в Украине дорожают три недели подряд из-за меньшего количества продукции из теплиц. Теперь килограмм томатов в среднем стоит более 100 грн.

Об этом говорится в статье EastFruit.

Цены на помидоры в магазинах

На этой неделе украинские помидоры продаются по цене на 14% выше, чем на прошлой неделе. Если же сравнивать с ценами 2024 года, то сейчас за томаты потребители переплачивают целых 22%.

"При этом производители намерены и в дальнейшем повышать цены в данном сегменте при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта, объясняя свое решение ограниченным предложением продукции из местных комбинатов", — говорится в сообщении.

Пока что на рынке сохраняется ограниченное предложение томатов: часть предприятий уже закончила с реализацией своей продукции, а в других теплицах помидоры созревают медленно из-за похолодания. Не решают проблему и поставки помидоров из-за рубежа: объемы импортной продукции пока не позволяют компенсировать нехватку местных тепличных овощей.

Соответственно, средняя цена красных томатов достигла отметки в 124,17 грн, свидетельствуют данные на портале Минфин. Магазины установили следующие цены на этот товар по состоянию на 26 октября:

  • в Auchan — 150,4 грн за кг (18 октября помидоры стоили 89,9 грн);
  • в Novus — 109 грн за кг (стоили 84,9 грн);
  • в Megamarket — 113,1 грн за кг (стоили 99,90 грн).

Помидоры розовые реализуются в Украине по средней цене в 116,27 грн за кг:

  • в Auchan — 119,9 грн;
  • в Novus — 119 грн;
  • в Metro — 109,9 грн.

А помидоры "сливка" в среднем стоят:

  • в Auchan — 119,9 грн;
  • в Novus — 119 грн;
  • в Metro — 109,9 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, что несмотря на подорожание у потребителей еще есть возможность покупать дешевые продукты. Например, в АТБ цены на ряд товаров ощутимо снизились. Так, приятные скидки действуют на:

  • шоколад — 46,90 грн вместо 89,50 грн (-47%);
  • пельмени с мясом индейки — 105,90 грн вместо 196 грн (-45%);
  • мороженое 0,5 кг — 114,50 грн вместо 208,90 грн (-45%) и так далее.

Также со скидкой 25% в супермаркете продают мандарины — 59,95 грн/кг вместо 79,95 грн, а цветную капусту можно купить за 51,89 грн/кг вместо 59,89 грн.

Ранее мы рассказывали, как изменятся цены на яйца в Украине. Эксперты прогнозируют, что стоимость этого популярного продукта будет расти ближе к зиме. Также мы писали, что куриное филе немного подешевело. Но когда начнутся холода, потребителей ожидает скачок цен.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
