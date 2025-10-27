Цены на помидоры растут почти месяц — сколько надо заплатить за килограмм томатов сейчас

Популярный овощ подорожал еще больше — сколько теперь стоит
Помидоры в Украине дорожают три недели подряд из-за меньшего количества продукции из теплиц. Теперь килограмм томатов в среднем стоит более 100 грн.
Об этом говорится в статье EastFruit.
Цены на помидоры в магазинах
На этой неделе украинские помидоры продаются по цене на 14% выше, чем на прошлой неделе. Если же сравнивать с ценами 2024 года, то сейчас за томаты потребители переплачивают целых 22%.
"При этом производители намерены и в дальнейшем повышать цены в данном сегменте при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта, объясняя свое решение ограниченным предложением продукции из местных комбинатов", — говорится в сообщении.
Пока что на рынке сохраняется ограниченное предложение томатов: часть предприятий уже закончила с реализацией своей продукции, а в других теплицах помидоры созревают медленно из-за похолодания. Не решают проблему и поставки помидоров из-за рубежа: объемы импортной продукции пока не позволяют компенсировать нехватку местных тепличных овощей.
Соответственно, средняя цена красных томатов достигла отметки в 124,17 грн, свидетельствуют данные на портале Минфин. Магазины установили следующие цены на этот товар по состоянию на 26 октября:
- в Auchan — 150,4 грн за кг (18 октября помидоры стоили 89,9 грн);
- в Novus — 109 грн за кг (стоили 84,9 грн);
- в Megamarket — 113,1 грн за кг (стоили 99,90 грн).
Помидоры розовые реализуются в Украине по средней цене в 116,27 грн за кг:
- в Auchan — 119,9 грн;
- в Novus — 119 грн;
- в Metro — 109,9 грн.
А помидоры "сливка" в среднем стоят:
- в Auchan — 119,9 грн;
- в Novus — 119 грн;
- в Metro — 109,9 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, что несмотря на подорожание у потребителей еще есть возможность покупать дешевые продукты. Например, в АТБ цены на ряд товаров ощутимо снизились. Так, приятные скидки действуют на:
- шоколад — 46,90 грн вместо 89,50 грн (-47%);
- пельмени с мясом индейки — 105,90 грн вместо 196 грн (-45%);
- мороженое 0,5 кг — 114,50 грн вместо 208,90 грн (-45%) и так далее.
Также со скидкой 25% в супермаркете продают мандарины — 59,95 грн/кг вместо 79,95 грн, а цветную капусту можно купить за 51,89 грн/кг вместо 59,89 грн.
