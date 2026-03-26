Будут дешевыми: украинцам обещают, что цены на яблоки снизятся

Яблоки лежат на тарелке. Фото: УНИАН

Для многих украинцев уже не является новостью, что основные продукты дорожают накануне праздников. Так, чем ближе к Пасхе, тем больше приходится тратиться на покупку, например, куриных яиц и мяса. Весной 2026 года к этому списку добавились еще и яблоки, однако подорожание фруктов, как ожидается, будет кратковременным.

Об этом заявил в эфире Новини.LIVE заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Когда и почему подешевеют яблоки в Украине

Сезон хранения яблок близится к завершению — сейчас украинцы покупают фрукты, которые удалось сохранить качественно. Уже вскоре на рынке должны появиться яблоки нового урожая, что повлияет на цены.

"Переходный этап всегда колеблется: когда чего-то становится меньше, спрос остается на высоком уровне, поэтому ценовая позиция растет", — рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

По словам Дениса Марчука, с новым урожаем цены на овощную и фруктовую группу будут снижаться, поэтому продукция будет более доступной для украинцев.

Что еще стоит знать

Как писали Новини.LIVE, с начала 2026 года украинцы платят больше почти за все продукты. Ощутимо прибавила в цене гречка: еще в январе крупа продавалась по цене в 33,02 гривен за килограмм, а уже во второй половине марта она стоит 52,46 гривен за килограмм.

Также подорожали: яблоки — с 31,46 гривен за килограмм до 45,78 гривен за килограмм, помидоры со 123,91 гривен за килограмм до 167,42 гривен за килограмм, курятина — со 113,16 гривен за килограмм до 138 гривен за килограмм.

Как писали Новини.LIVE, в Украине должна заработать система фудбэнкинга. Это инициатива, по которой непроданные продукты передаются социально уязвимым людям. Им будут предоставлять эту пищу бесплатно. Журналисты Новини.LIVE узнали, что из-за войны в Иране цены на продукты в Украине будут расти. Особенно это касается импортных и тепличных овощей и фруктов.

Частые вопросы

Какая цена на яблоки в Украине?

Цены на яблоки в Украине в конце 2026 года варьируются от 12 до 99 гривен за килограмм. Стоимость зависит от сорта и места покупки. Например:

в гипермаркете Metro килограмм яблока стоит, в среднем, 41,50 гривен;

в Megamarket — 52,50 гривен;

в Novus — 35,29 гривен;

в Auchan — 55,70 гривен.

Какие цены на фрукты в Украине?

Килограмм груш в Украине продается по цене от — 40 гривен до 150 гривен. Бананы стоят, в среднем, 70 гривен за килограмм. Мандарины и апельсины можно купить за 80—160 гривен за килограмм, а киви — за 150 гривен за килограмм.