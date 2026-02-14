Видео
Главная Финансы Проблемы в операциях с картами — ПриватБанк сделал предупреждение

Проблемы в операциях с картами — ПриватБанк сделал предупреждение

Дата публикации 14 февраля 2026 07:01
ПриватБанк предупредил о возможных проблемах с операциями с картами — что надо знать
Человек возле терминала с картой. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" рассказали об угрозе появления проблем при пополнении или снятии средств с банковских карт в терминалах в период перебоев в электроснабжении. Также там предоставили алгоритм действий, если в работе техники во время таких операций произошел сбой.

Об этом говорится в сообщении компании, информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Как действовать в случае потери средств в банкомате ПриватБанка

В банке отмечают, что клиенты банка во время операций в банкоматах или терминалах самообслуживания могут столкнуться с ситуацией сбоя техники на фоне отключений электроэнергии.

Там отмечают, что сейчас такое случается нередко, ведь ситуация с энергообеспечением в украинских областях остается сложной. Отключения электроэнергии продолжаются, а потому сохраняется дальнейшая угроза сбоев. На такие случаи в финучреждении составили план действий для возврата средств. А именно:

  1. Необходимо связаться со службой поддержки банка по следующим каналам коммуникаций: номер 3700 или через "Приват24", чат-онлайн.
  2. При отсутствии возможности связаться сразу — необходимо сфотографировать номер банкомата, адрес для подачи заявки позже.
  3. Указать, с какой карты были сняты деньги, сумму, где осуществлялась операция и примерное время.
  4. В случае оставления карты в банкомате — ее надо заблокировать и перевыпустить в "Приват24" или в банковском отделении.

Действия со стороны ПриватБанка в вопросе возврата средств

По данным банка, после того, как заявка будет обработана, средства вернут на карту, с которой они были списаны. Финучреждение дополнительно об этом оповестит.

Также клиенты могут самостоятельно проверить статус заявки. Это можно сделать в приложении "Приват24".

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы минимизировать последствия отключений и делаем все возможное, чтобы вернуть средства в кратчайшие сроки. Иногда требуется время на инкассацию, но мы контролируем каждую заявку. Мы рядом и делаем все возможное, чтобы поддержать клиентов в это время", — добавили в банке.

Что еще стоит знать клиентам ПриватБанка

Что касается срока возврата средств, то в некоторых ситуациях процедура может быть сложной. Однако в целом инкассация банкоматов происходит минимум раз в неделю, поэтому на возврат средств можно рассчитывать через несколько дней.

В случае потери денег из другого банка, то механизм возврата продлится дольше, ведь необходимо отправить заявку в то финучреждение по инструкции и регламенту. На это может понадобиться от 5 до 30 дней и более. В целом на возврат средств может уйти до 180 суток.

Граждане могут снизить риски потери средств в терминале или банкомате следующим образом:

  • лучше не проводить операции через незнакомые банкоматы;
  • стоит снимать в банкомате банка, выпустившего карту, внутри помещения;
  • не снимать большие суммы денег за один раз.

Ранее мы писали, что некоторые клиенты ПриватБанка действительно имеют проблемы с операциями в терминалах. В одном из случаев мужчина долгое время не может вернуть средства, потерянные во время сбоя техники.

Еще рассказывали, что в ПриватБанке клиентов могут ждать определенные трудности при снятии депозитов. Речь идет о проблемах с наличием доступных карт для вывода средств.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
