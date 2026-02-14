ПриватБанк предупредил о возможных проблемах с операциями с картами — что надо знать

Проблемы в операциях с картами — ПриватБанк сделал предупреждение
В государственном "ПриватБанке" рассказали об угрозе появления проблем при пополнении или снятии средств с банковских карт в терминалах в период перебоев в электроснабжении. Также там предоставили алгоритм действий, если в работе техники во время таких операций произошел сбой.
Как действовать в случае потери средств в банкомате ПриватБанка
В банке отмечают, что клиенты банка во время операций в банкоматах или терминалах самообслуживания могут столкнуться с ситуацией сбоя техники на фоне отключений электроэнергии.
Там отмечают, что сейчас такое случается нередко, ведь ситуация с энергообеспечением в украинских областях остается сложной. Отключения электроэнергии продолжаются, а потому сохраняется дальнейшая угроза сбоев. На такие случаи в финучреждении составили план действий для возврата средств. А именно:
- Необходимо связаться со службой поддержки банка по следующим каналам коммуникаций: номер 3700 или через "Приват24", чат-онлайн.
- При отсутствии возможности связаться сразу — необходимо сфотографировать номер банкомата, адрес для подачи заявки позже.
- Указать, с какой карты были сняты деньги, сумму, где осуществлялась операция и примерное время.
- В случае оставления карты в банкомате — ее надо заблокировать и перевыпустить в "Приват24" или в банковском отделении.
Действия со стороны ПриватБанка в вопросе возврата средств
По данным банка, после того, как заявка будет обработана, средства вернут на карту, с которой они были списаны. Финучреждение дополнительно об этом оповестит.
Также клиенты могут самостоятельно проверить статус заявки. Это можно сделать в приложении "Приват24".
"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы минимизировать последствия отключений и делаем все возможное, чтобы вернуть средства в кратчайшие сроки. Иногда требуется время на инкассацию, но мы контролируем каждую заявку. Мы рядом и делаем все возможное, чтобы поддержать клиентов в это время", — добавили в банке.
Что еще стоит знать клиентам ПриватБанка
Что касается срока возврата средств, то в некоторых ситуациях процедура может быть сложной. Однако в целом инкассация банкоматов происходит минимум раз в неделю, поэтому на возврат средств можно рассчитывать через несколько дней.
В случае потери денег из другого банка, то механизм возврата продлится дольше, ведь необходимо отправить заявку в то финучреждение по инструкции и регламенту. На это может понадобиться от 5 до 30 дней и более. В целом на возврат средств может уйти до 180 суток.
Граждане могут снизить риски потери средств в терминале или банкомате следующим образом:
- лучше не проводить операции через незнакомые банкоматы;
- стоит снимать в банкомате банка, выпустившего карту, внутри помещения;
- не снимать большие суммы денег за один раз.
