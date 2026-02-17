Клиенты ПриватБанка могут избежать угроз во время онлайн-операций — что стоит знать

Карта банка в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые имеют счета в госфинучреждении "ПриватБанк", могут обезопасить средства от несанкционированных списаний. Это возможно, зная основные мошеннические приемы, нацеленные на деньги клиентов.

Об этом информирует издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банковского учреждения.

Схемы, представляющие опасность для счетов в ПриватБанке

В финучреждении отмечают, клиентам, у которых на банковских счетах есть значительные суммы средств, необходимо быть информированными о главных опасных подходах, которые могут угрожать противоправным списанием.

Именно знание о том, как действуют мошенники, сможет помочь сохранить средства на счетах. При этом схемы регулярно осовременивают, поэтому ориентироваться в изменениях является обязанностью клиентов. Среди ключевых правил, которые помогут не потерять средства, следующие:

Не рекомендуют переходить на неизвестные ссылки с объявлениями о предоставлении социальных выплат, пересчете финансовой помощи или регистрации для выигрыша. Не стоит вводить реквизиты собственных платежных карт на малоизвестных или даже подозрительных интернет-сайтах. Нужно держать в секрете три цифры на обороте платежной карты, а также коды и одноразовые пароли как банка, так и мобильного оператора, пин-кодов к карте. Ни в коем случае не подтверждать платежи или операции, если их не осуществляли лично. Не отвечать на звонки в мессенджерах Telegram, Viber или других якобы от банка. В случае поступления такого звонка, необходимо сразу заблокировать без промедлений. В банке есть только один короткий номер 3700 для контактов с клиентами. Лишь иногда могут осуществляться звонки с других номеров.

Проверить подозрительный номер можно в мобильном приложении "Приват24". Для этого необходимо:

зайти в меню;

выбрать коммуникации;

звонки;

нажать опцию "Проверить номер телефона".

Установка лимита на онлайн-оплаты в "Приват24"

Если человек пользуется онлайн-покупками, то стоит установить минимальный лимит. Это не позволит мошенникам списать выше указанной суммы. Однако, если в интернете не происходит покупок, то вообще можно установить нулевой лимит.

Для того, чтобы установить нужный лимит, необходимо нажать на переключатель "Оплата в Интернете". Интернет-ограничение будет учитывать исключительно те платежи, которые не потребуют подтверждения.

В случае, если переключатель выключен, то онлайн-покупки будут запрещены, за исключением тех, которые требуют подтверждения (через SMS/Приват24).

Чтобы изменить интернет-лимит, нужно:

в приложении выбрать необходимую карту;

зайти в меню "Управление картой";

выбрать "Лимиты";

перейти в "Оплата в Интернете";

указать или изменить сумму интернет-лимита.

Как сообщить о мошенничестве в приложении

Для отправки обращения через "Приват24" в случае поступления подозрительных звонков, во время которых неизвестные хотели получить личные данные, нужно:

зайти в меню "Коммуникации";

выбрать "Сообщить о мошенничестве";

указать определенную ситуацию";

указать номер телефона, с которого поступил звонок;

выбрать "Продолжить";

указать данные и выбрать карту, по которой были сообщены данные мошенникам;

уточнить детали ситуации;

нажать "Продолжить";

выполнить рекомендации на экране.

