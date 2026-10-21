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Главная Финансы Клиенты ПриватБанка могут получить 2 000 грн: кто имеет право

Клиенты ПриватБанка могут получить 2 000 грн: кто имеет право

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21 октября 2026 07:01
ПриватБанк начислит на спецкарты по 2 000 грн: кому доступны выплаты Новини.LIVE
Мужчина держит в руках карту ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года государственный "ПриватБанк" может открывать специальные счета по поступившим заявкам для зачисления 2 000 грн. Речь идет о выплате средств в рамках государственной программы, предусматривающей покрытие финансовых расходов на прохождение украинскими гражданами в возрасте старше 40 лет медицинских обследований.

О том, кто и как сможет получить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Что клиентам ПриватБанка стоит знать о выплате 2 000 грн

В октябре действует национальная программа под названием "Скрининг здоровья 40+". Речь идет о государственной инициативе в Украине для граждан в возрасте от 40 лет, предусматривающей осуществление бесплатного ежегодного профилактического медицинского обследования.

В частности, клиенты ПриватБанка могут оформить выплаты на специальные счета для оплаты скрининга. Их предоставляют раз в год в виде безналичных средств.

Соответствующая программа направлена на проведение ранней диагностики распространенных в Украине заболеваний у людей старшего возраста. В ее рамках можно будет пройти обследование на наличие:

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  • Сердечно-сосудистых заболеваний;
  • Сахарного диабета;
  • Проблем психического здоровья.

В октябре 2026 года оформить выплаты смогут все, кто отметил свое 40-летие.

Как оформить выплаты через государственный ПриватБанк

Согласно правилам инициативы, граждане должны открыть специальную карту в ПриватБанке для начисления соответствующей суммы средств.

Для украинцев предусмотрены два доступных варианта получения денег, в зависимости от того, может ли человек пользоваться цифровыми сервисами или нет. Предоставляется возможность оформить карты для выплат как в виртуальном, так и в физическом формате.

Для цифрового способа начисления средств необходимо иметь:

  • телефон с поддержкой NFC;
  • приложение госсервиса "Дія";
  • в приложении — паспорт (ID-карту).

Если у клиентов нет смартфонов, то можно открыть пластиковую карту в отделении банка.

Далее необходимо будет прийти в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и подать соответствующую заявку.

Деньги, поступившие на карту, можно будет использовать исключительно на анализы и обследования в медицинских учреждениях, зарегистрированных в программе Минздрава с такими кодами деятельности: MCC 8011, 8062, 8099, 8071.

При этом снять наличные с таких карт или перевести на другие счета будет невозможно. Средства необходимо будет использовать в течение двух месяцев с момента зачисления, в противном случае они будут возвращены в госбюджет.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что некоторые клиенты ПриватБанка не имеют права продавать валюту. В операции могут отказать в случае игнорирования требования обновить данные. Предусмотрено несколько вариантов предоставления информации: удаленно через приложение и лично в банке с документами.

Также Новини.LIVE писали о том, что в октябре клиенты ПриватБанка могут получить сертификаты номиналом 1 000 грн. Кроме того, будут предоставлены другие ценные подарки, в частности в виде годового запаса топлива. Такие поощрения предусмотрены для физических лиц-предпринимателей. Розыгрыши будут актуальны до конца 2026 года.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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