Клиенты ПриватБанка могут получить 2 000 грн: кто имеет право
В октябре 2026 года государственный "ПриватБанк" может открывать специальные счета по поступившим заявкам для зачисления 2 000 грн. Речь идет о выплате средств в рамках государственной программы, предусматривающей покрытие финансовых расходов на прохождение украинскими гражданами в возрасте старше 40 лет медицинских обследований.
О том, кто и как сможет получить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.
Что клиентам ПриватБанка стоит знать о выплате 2 000 грн
В октябре действует национальная программа под названием "Скрининг здоровья 40+". Речь идет о государственной инициативе в Украине для граждан в возрасте от 40 лет, предусматривающей осуществление бесплатного ежегодного профилактического медицинского обследования.
В частности, клиенты ПриватБанка могут оформить выплаты на специальные счета для оплаты скрининга. Их предоставляют раз в год в виде безналичных средств.
Соответствующая программа направлена на проведение ранней диагностики распространенных в Украине заболеваний у людей старшего возраста. В ее рамках можно будет пройти обследование на наличие:
- Сердечно-сосудистых заболеваний;
- Сахарного диабета;
- Проблем психического здоровья.
В октябре 2026 года оформить выплаты смогут все, кто отметил свое 40-летие.
Как оформить выплаты через государственный ПриватБанк
Согласно правилам инициативы, граждане должны открыть специальную карту в ПриватБанке для начисления соответствующей суммы средств.
Для украинцев предусмотрены два доступных варианта получения денег, в зависимости от того, может ли человек пользоваться цифровыми сервисами или нет. Предоставляется возможность оформить карты для выплат как в виртуальном, так и в физическом формате.
Для цифрового способа начисления средств необходимо иметь:
- телефон с поддержкой NFC;
- приложение госсервиса "Дія";
- в приложении — паспорт (ID-карту).
Если у клиентов нет смартфонов, то можно открыть пластиковую карту в отделении банка.
Далее необходимо будет прийти в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и подать соответствующую заявку.
Деньги, поступившие на карту, можно будет использовать исключительно на анализы и обследования в медицинских учреждениях, зарегистрированных в программе Минздрава с такими кодами деятельности: MCC 8011, 8062, 8099, 8071.
При этом снять наличные с таких карт или перевести на другие счета будет невозможно. Средства необходимо будет использовать в течение двух месяцев с момента зачисления, в противном случае они будут возвращены в госбюджет.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что некоторые клиенты ПриватБанка не имеют права продавать валюту. В операции могут отказать в случае игнорирования требования обновить данные. Предусмотрено несколько вариантов предоставления информации: удаленно через приложение и лично в банке с документами.
Также Новини.LIVE писали о том, что в октябре клиенты ПриватБанка могут получить сертификаты номиналом 1 000 грн. Кроме того, будут предоставлены другие ценные подарки, в частности в виде годового запаса топлива. Такие поощрения предусмотрены для физических лиц-предпринимателей. Розыгрыши будут актуальны до конца 2026 года.