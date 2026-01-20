Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы До 50% — клиенты ПриватБанка могут сэкономить на такси

До 50% — клиенты ПриватБанка могут сэкономить на такси

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 07:01
ПриватБанк предоставил клиентам возможность сэкономить на такси зимой — детали
Отделение банка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" изменил условия для некоторых своих клиентов, предоставив возможность воспользоваться некоторыми преимуществами благодаря партнерам банка. До конца зимы владельцы премиальных карт Mastercard, полученных в банке, смогут экономить до 50% на такси.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

Реклама
Читайте также:

Кто из клиентов ПриватБанка может сэкономить на такси зимой

Как отмечается, до 28 февраля 2026 года благодаря премиальным картам Mastercard клиенты ПриватБанка могут сэкономить до -50% в месяц на поездки службы такси Uklon.

Размер выгоды для клиентов будет зависеть в итоге от уровня премиальной карты Mastercard, которой необходимо оплатить поездку:

  • для карт World Black Edition — максимум 100 грн на две поездки в месяц;
  • для карт World Elite — максимум 150 грн за три поездки в месяц.

Счетчик поездок со скидками будет обнуляться каждый раз первого числа месяца.

"Обратите внимание! Скидка предоставляется только при условии добавления премиальной карты Mastercard World Black Edition или Mastercard World Elite в разделе "Оплата" и выбора ее как способа оплаты и не действует в случае оплаты через Apple Pay / Google Pay или наличными", — говорится в сообщении.

ПриватБанк
Страница с акцией. Источник: ПриватБанк

Как клиентам воспользоваться выгодой

Для тех, кто хочет стать участником акции и начать пользоваться преимуществами предложения, необходимо сделать несколько шагов. А именно:

  1. Загрузить/открыть приложение Uklon;
  2. Добавить премиальную карту Mastercard World Black Edition/Mastercard World Elite как способ оплаты за такси Uklon в окошке "Оплата";
  3. Заказать авто и получить автоматически скидку до 50%:
  • для карт Mastercard World Black Edition (максимально 100 грн на две поездки в месяц);
  • для карт Mastercard World Elite (максимально 150 грн на три поездки в месяц).

В акции принимают участие совершеннолетние клиенты ПриватБанка, у которых есть премиальная карта Mastercard World Black Edition или Mastercard World Elite.

"В случае использования двумя и более участниками акции одной платежной карты для выполнения требований п. 5.1 этих правил акции для заказа услуг с помощью мобильного приложения Uklon скидка предоставляется участнику акции, который первым выполнил все условия этих правил акции", — пояснили в банке.

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке операции клиентов подлежат финансовому мониторингу. Известно, когда банк может наложить ограничения.

Еще писали, что в ПриватБанке могут заблокировать доступ клиентов к счетам и приложению. Такое может произойти в случае игнорирования требования по актуализации данных.

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации