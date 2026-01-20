ПриватБанк предоставил клиентам возможность сэкономить на такси зимой — детали

Отделение банка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" изменил условия для некоторых своих клиентов, предоставив возможность воспользоваться некоторыми преимуществами благодаря партнерам банка. До конца зимы владельцы премиальных карт Mastercard, полученных в банке, смогут экономить до 50% на такси.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

Кто из клиентов ПриватБанка может сэкономить на такси зимой

Как отмечается, до 28 февраля 2026 года благодаря премиальным картам Mastercard клиенты ПриватБанка могут сэкономить до -50% в месяц на поездки службы такси Uklon.

Размер выгоды для клиентов будет зависеть в итоге от уровня премиальной карты Mastercard, которой необходимо оплатить поездку:

для карт World Black Edition — максимум 100 грн на две поездки в месяц;

для карт World Elite — максимум 150 грн за три поездки в месяц.

Счетчик поездок со скидками будет обнуляться каждый раз первого числа месяца.

"Обратите внимание! Скидка предоставляется только при условии добавления премиальной карты Mastercard World Black Edition или Mastercard World Elite в разделе "Оплата" и выбора ее как способа оплаты и не действует в случае оплаты через Apple Pay / Google Pay или наличными", — говорится в сообщении.

Страница с акцией. Источник: ПриватБанк

Как клиентам воспользоваться выгодой

Для тех, кто хочет стать участником акции и начать пользоваться преимуществами предложения, необходимо сделать несколько шагов. А именно:

Загрузить/открыть приложение Uklon; Добавить премиальную карту Mastercard World Black Edition/Mastercard World Elite как способ оплаты за такси Uklon в окошке "Оплата"; Заказать авто и получить автоматически скидку до 50%:

для карт Mastercard World Black Edition (максимально 100 грн на две поездки в месяц);

для карт Mastercard World Elite (максимально 150 грн на три поездки в месяц).

В акции принимают участие совершеннолетние клиенты ПриватБанка, у которых есть премиальная карта Mastercard World Black Edition или Mastercard World Elite.

"В случае использования двумя и более участниками акции одной платежной карты для выполнения требований п. 5.1 этих правил акции для заказа услуг с помощью мобильного приложения Uklon скидка предоставляется участнику акции, который первым выполнил все условия этих правил акции", — пояснили в банке.

