ПриватБанк предоставил клиентам возможность сэкономить на такси зимой — детали

До 50% — клиенты ПриватБанка могут сэкономить на такси
Государственный "ПриватБанк" изменил условия для некоторых своих клиентов, предоставив возможность воспользоваться некоторыми преимуществами благодаря партнерам банка. До конца зимы владельцы премиальных карт Mastercard, полученных в банке, смогут экономить до 50% на такси.
Об этом информирует пресс-служба финучреждения.
Кто из клиентов ПриватБанка может сэкономить на такси зимой
Как отмечается, до 28 февраля 2026 года благодаря премиальным картам Mastercard клиенты ПриватБанка могут сэкономить до -50% в месяц на поездки службы такси Uklon.
Размер выгоды для клиентов будет зависеть в итоге от уровня премиальной карты Mastercard, которой необходимо оплатить поездку:
- для карт World Black Edition — максимум 100 грн на две поездки в месяц;
- для карт World Elite — максимум 150 грн за три поездки в месяц.
Счетчик поездок со скидками будет обнуляться каждый раз первого числа месяца.
"Обратите внимание! Скидка предоставляется только при условии добавления премиальной карты Mastercard World Black Edition или Mastercard World Elite в разделе "Оплата" и выбора ее как способа оплаты и не действует в случае оплаты через Apple Pay / Google Pay или наличными", — говорится в сообщении.
Как клиентам воспользоваться выгодой
Для тех, кто хочет стать участником акции и начать пользоваться преимуществами предложения, необходимо сделать несколько шагов. А именно:
- Загрузить/открыть приложение Uklon;
- Добавить премиальную карту Mastercard World Black Edition/Mastercard World Elite как способ оплаты за такси Uklon в окошке "Оплата";
- Заказать авто и получить автоматически скидку до 50%:
- для карт Mastercard World Black Edition (максимально 100 грн на две поездки в месяц);
- для карт Mastercard World Elite (максимально 150 грн на три поездки в месяц).
В акции принимают участие совершеннолетние клиенты ПриватБанка, у которых есть премиальная карта Mastercard World Black Edition или Mastercard World Elite.
"В случае использования двумя и более участниками акции одной платежной карты для выполнения требований п. 5.1 этих правил акции для заказа услуг с помощью мобильного приложения Uklon скидка предоставляется участнику акции, который первым выполнил все условия этих правил акции", — пояснили в банке.
