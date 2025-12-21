Лимиты на снятие наличных в ПриватБанке - сколько денег будут выдавать банкоматы с 2026 года

Человек возле банкомата. Фото: Новини.LIVE

Из-за полномасштабного вторжения России украинцы вынуждены жить с определенными ограничениями в повседневной деятельности. Например, для населения продолжают действовать лимиты на снятие наличных из банкоматов, например, ПриватБанка. Ограничения, наверное, не отменят и в начале 2026 года, поэтому стоит знать, сколько денег можно получить при снятии.

Соответствующая информация о лимитах, установленных в украинских банках, есть на сайте Национального банка Украины.

Реклама

Читайте также:

Снятие наличных в банкомате ПриватБанка

Для клиентов банка действуют разные лимиты, поскольку финучреждение применяет несколько критериев, на основании которых определяется сумма для снятия. Это:

вид карты — кредитные, дебетовые и дополнительные, для каждой из которых есть свои специфические лимиты снятия наличных, установленные банком;

статус клиента в банке — есть люди с более высокими финансовыми рейтингами или VIP-клиенты, поэтому они, как правило, могут снимать большие суммы;

особые соглашения с банком — речь идет о соглашениях, например, по депозитам, кредитам или другим финансовым услугам, которые можно получить в ПриватБанке.

Наибольшую сумму, которую выдаст банкомат ПриватБанка как в 2025, так и в 2026 году — 20 тысяч гривен. Это при том, что клиент снимает деньги с банковской карты банка. Если же карты нет, тогда:

за одну операцию можно получить только 4 000 гривен;

для клиентов доступны только 5 операций;

за одни сутки банкомат может выдать до 20 000 гривен.

Если это первое снятие наличных по услуге "Деньги без карты", то пользователь может выполнять всего одну операцию за 24 часа. Максимальная сумма, которую можно получить таким образом, составляет 20 000 гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, что с первого дня 2026 года в ПриватБанке станет платной услуга по отправке банковских карт по Украине и за границу. Известно, что банк уже определился с тарифом — 80 гривен.

Отметим, что по состоянию на 2025 год получить карту от ПриватБанка могут клиенты в Украине и еще в 48 государствах мира.

Ранее мы писали, что ПриватБанк позволяет клиентам переводить деньги в валюте, то есть в долларах или евро. Однако такая услуга доступна не всем клиентам. Узнавайте также, как связаться с настоящим оператором ПриватБанка.