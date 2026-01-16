Расчеты в Приват24 — кто может получить до 100 тыс. грн до 1 марта

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут получить от 25 тыс. до 100 тыс. грн за осуществление платежей через мобильное приложение "Приват24". Такой шанс появится за семь оплат картой Mastercard.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию, размещенную на официальной странице банковского учреждения.

Как получить деньги за платежи в "Приват24"

Согласно информации финучреждения, до 1 марта 2026 года каждые семь оплат картой Mastercard через мобильное приложение "Приват24" дадут шанс выиграть до 100 тыс. грн.

Клиенты банка могут осуществлять различные платежи через приложение. В частности, участие в акции будут гарантировать также автоплатежи. Речь идет о:

расчетах за коммунальные услуги;

оплате штрафов и налогов;

перерасчете денег за обучение в школе/детском саду/вузе;

осуществлении благотворительных взносов;

расчете за товары и услуги на счета ФЛП/юрлиц.

Ежемесячно предполагается розыгрыш таких денежных подарков:

25 тыс. грн — получат пять победителей за месяц (всего 15 человек); 50 тыс. грн — выберут два победителя за месяц (всего 6 человек); 100 тыс. грн — определят одного победителя за месяц (всего 3 человека).

Инструкция для участия в акции

Согласно правилам, к акции допускаются исключительно совершеннолетние клиенты ПриватБанка. Должен быть идентификационный код и активная карта Mastercard. Далее необходимо:

пройти регистрацию на сайте ПриватБанка с акцией;

сделать минимально семь платежей картой Mastercard;

дождаться результата ежемесячного розыгрыша.

Банк будет выбирать победителей рандомным путем. Результаты обнародуют на странице акции. В случае победы сообщение поступит в приложение "Приват24".

"Победители будут определены с помощью ресурса Random.org среди всех участников, выполнивших условия акции на дату проведения розыгрыша. Во время розыгрышей в конце этапов акции будет определено по 8 победителей. Всего в течение акции будет определено 24 победителя", — пояснили в банке.

Страница с акцией. Источник: ПриватБанк

