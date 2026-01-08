Дія.Карта от ПриватБанка — какие предусмотрены комиссии за операции и услуги

Операции Дія.Картой от ПриватБанка — основные тарифы
Клиенты государственного "ПриватБанка" могут оформить универсальную "Дія.Карта" для более удобного получения всех государственных выплат. Известно, какие предусмотрены комиссии за основные операции и услуги такой картой в 2026 году.
Преимущества "Дія.Карты" от ПриватБанка
Клиентам финучреждения, которые получают различные социальные выплаты от государства, доступна для заказа цифровая (виртуальная) "Дія.Карта". На нее можно легко оформлять и получать государственные выплаты. Сейчас доступны такие программы "Пакет школьника", "еКнига", "Ветеранский спорт" и другие. Она предусматривает:
- текущий счет — для получения госвыплат без ограничений на использование денег;
- счета программ — для возможности участия в отдельных госинициативах с конкретными условиями расходов.
В частности, с текущего счета украинцы могут свободно тратить средства, переводить их или снимать наличные. Кроме того, она позволяет:
- подключать счета других госпрограмм при необходимости;
- пополнять текущий счет удобным способом.
Какие предусмотрены комиссии для "Дія.Карты"
Согласно тарифной политике ПриватБанка, открытие "Дія.Карты" не предусматривает взимания средств. Также нет комиссии за перевыпуск карты.
Не тарифицируются целевые зачисления: зарплата, пенсионные/социальные выплаты, зачисление выплат переселенцам, выплаты по военным облигациям.
За нецелевое пополнение, кроме выплат из Ощадбанка на счет единых реквизитов (зарплаты, пенсии, соцвыплат) взимают 0,5% от суммы (максимально 50 грн) за пополнение в пределах Украины, однако не тарифицируется за переводы со счетов и бизнес-карт ФЛП.
Также не взимают плату при расчете за товары и услуги в магазинах и интернете с текущего счета и счетов со спецрежимом использования. А также за переводы с текущего счета на Карту Универсальная/Карту Универсальная Gold/Премиальные карты/Интернет-карту/Карту Юниора. Не предусмотрена комиссия и за расчет за коммунальные платежи через "Приват24" с текущего счета, к которому эмитирована "Дія.Карта", и счетов со спецрежимом использования
При этом на снятие наличных с текущего счета в банкоматах и пунктах выдачи наличных за рубежом предусмотрена комиссия в 2%.
За получение баланса на чек в банкомате и терминале самообслуживания ПриватБанка, кроме чека операции снятия наличных, взимают 3 грн.
Кроме того, дополнительная комиссия за снятие средств с "Дія.Карты" без карты в кассе или через банкомат с помощью услуги "Операции без карты" предусмотрены следующие комиссии:
- в кассах — 0,2%, минимально 5 грн (снятие через QR-код/с Digital карты — 0 грн).
- в банкоматах — 2 грн (кроме снятия путем QR-кода).
Если к карте подключена услуга "Все SMS" по информированию о финансовых операциях, то ежемесячно будут списывать по 39 грн/мес.
