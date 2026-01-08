Дія.Карта от ПриватБанка — какие предусмотрены комиссии за операции и услуги

Смартфон с "Приват24" в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут оформить универсальную "Дія.Карта" для более удобного получения всех государственных выплат. Известно, какие предусмотрены комиссии за основные операции и услуги такой картой в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на тарифную информацию банка.

Преимущества "Дія.Карты" от ПриватБанка

Клиентам финучреждения, которые получают различные социальные выплаты от государства, доступна для заказа цифровая (виртуальная) "Дія.Карта". На нее можно легко оформлять и получать государственные выплаты. Сейчас доступны такие программы "Пакет школьника", "еКнига", "Ветеранский спорт" и другие. Она предусматривает:

текущий счет — для получения госвыплат без ограничений на использование денег;

счета программ — для возможности участия в отдельных госинициативах с конкретными условиями расходов.

В частности, с текущего счета украинцы могут свободно тратить средства, переводить их или снимать наличные. Кроме того, она позволяет:

подключать счета других госпрограмм при необходимости;

пополнять текущий счет удобным способом.

Какие предусмотрены комиссии для "Дія.Карты"

Согласно тарифной политике ПриватБанка, открытие "Дія.Карты" не предусматривает взимания средств. Также нет комиссии за перевыпуск карты.

Не тарифицируются целевые зачисления: зарплата, пенсионные/социальные выплаты, зачисление выплат переселенцам, выплаты по военным облигациям.

За нецелевое пополнение, кроме выплат из Ощадбанка на счет единых реквизитов (зарплаты, пенсии, соцвыплат) взимают 0,5% от суммы (максимально 50 грн) за пополнение в пределах Украины, однако не тарифицируется за переводы со счетов и бизнес-карт ФЛП.

Также не взимают плату при расчете за товары и услуги в магазинах и интернете с текущего счета и счетов со спецрежимом использования. А также за переводы с текущего счета на Карту Универсальная/Карту Универсальная Gold/Премиальные карты/Интернет-карту/Карту Юниора. Не предусмотрена комиссия и за расчет за коммунальные платежи через "Приват24" с текущего счета, к которому эмитирована "Дія.Карта", и счетов со спецрежимом использования

При этом на снятие наличных с текущего счета в банкоматах и пунктах выдачи наличных за рубежом предусмотрена комиссия в 2%.

За получение баланса на чек в банкомате и терминале самообслуживания ПриватБанка, кроме чека операции снятия наличных, взимают 3 грн.

Кроме того, дополнительная комиссия за снятие средств с "Дія.Карты" без карты в кассе или через банкомат с помощью услуги "Операции без карты" предусмотрены следующие комиссии:

в кассах — 0,2%, минимально 5 грн (снятие через QR-код/с Digital карты — 0 грн).

в банкоматах — 2 грн (кроме снятия путем QR-кода).

Если к карте подключена услуга "Все SMS" по информированию о финансовых операциях, то ежемесячно будут списывать по 39 грн/мес.

Тарифы. Источник: ПриватБанк

