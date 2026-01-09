Видео
Україна
Видео

Деньги на скрининг здоровья — в Привате уточнили важные нюансы

Дата публикации 9 января 2026 07:01
ПриватБанк уточнил особенности использования 2 тыс. грн на медобследование
Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" рассказали об особенностях действия новой правительственной программы "Скрининг здоровья 40+", предусматривающей предоставление денежной выплаты на медицинские обследования. В частности, известно, кто и когда в ней может принять участие, а также сроки на использование средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра банка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Оформление выплат по новой программе в ПриватБанке

По информации финучреждения, в рамках новой программы поддержки "Скрининг здоровья 40+", предусматривается предоставление средств на медицинские обследования в размере 2 тыс. грн ежегодно. Приобщиться к ней могут украинцы в возрасте старше 40 лет.

В частности, оформить помощь можно через приложение "Дія" благодаря сервисам ПриватБанка. Для этого необходимо заранее открыть "Дія.Карту".

ПриватБанк
Иллюстрация. Источник: ПриватБанк в Fb

Важные нюансы государственной программы

Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо будет активировать соответствующее приглашение. Тем, кому исполнится 40 лет, в приложении "Дія" автоматически появится возможность подать заявку. Сделать это можно будет через 30 дней после дня рождения.

"Пример: если ваш день рождения 21 марта, заявку можно подать с 21 апреля 2026 года; если ваш день рождения 21 декабря, заявку можно подать с 21 января 2027 года", — объясняют в банке.

Также установлены отдельные сроки на использование средств в зависимости от даты рождения. А именно:

  1. До 17 декабря года, в котором произошло зачисление (для тех, кто родился в январе-сентябре);
  2. До 31 марта 2027 года (для родившихся в октябре-декабре).

МСС-коды: 8011, 8062, 8099, 8071 (по перечню одобренных медицинских учреждений).

Ранее мы писали, что в ПриватБанке доступна универсальная "Дія.Карта". По ней также предусмотрено списание определенных комиссий во время операций.

Также рассказывали, кому грозит расторжение договора с ПриватБанком в 2026 году. Речь идет о мерах в случае выявления нарушений при финансовом мониторинге.

