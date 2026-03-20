Клиенты ПриватБанка заплатят больше за одну из услуг: дата

В апреле 2026 года клиенты государственного "ПриватБанка" будут платить больше за осуществление международных переводов с картами Mastercard. К этому времени должен истечь льготный период действия сниженных тарифов за такие операции.

Сколько будут платить клиенты ПриватБанка за переводы

Речь идет о действии сниженного тарифа на международные переводы с картами Mastercard через приложение и портал "Приват24". Банк летом прошлого года предоставил возможность не переплачивать за валютные переводы. Тогда комиссии временно снизили так:

С 1,5% до 1% — за переводы с иностранной карты Mastercard на карту Mastercard ПриватБанка; С 2% до 1% — с валютных карт Mastercard от ПриватБанка на зарубежные карты Mastercard.

Через "Приват24" можно делать переводы на карты Mastercard любого иностранного банка, поддерживающего технологию Р2Р, кроме таких стран: Канада, Соединенные Штаты, Япония, Индия (запрещено внутренним законодательством); Сирия, Судан, Южный Судан, Иран, Ирак, Куба, КНДР, Никарагуа, Россия, Беларусь, Афганистан, Венесуэла, Конго, Йемен, Зимбабве, Ливия, Сомали (распространяются санкции).

Согласно информации на портале банка, действие специального предложения должно подойти к концу 31 марта 2026 года.

Какие лимиты предусмотрены для перевода в "Приват24"

По правилам, граждане могут отправлять средства по сниженным тарифам исключительно с валютных карт Mastercard от ПриватБанка в таких рамках:

сумма минимального перевода — 10 долларов (эквивалент);

сумма максимального перевода — 29,9 тыс. грн (эквивалент).

Ежемесячный совокупный объем денежных переводов на зарубежные карты Mastercard должен быть в пределах 100 тыс. грн (эквивалент) на одного клиента.

Частые вопросы

Как в ПриватБанке получить кэшбэк за переводы

До 5 апреля клиенты ПриватБанка имеют возможность получить кэшбэк за международные P2P-переводы с карт Mastercard. В рамках акции финучреждение обещает начислить кэшбэк в размере от 250 до 50 тыс. грн. Отдельно разыграют суперприз в 100 тыс. грн.

По данным банка, каждый P2P-перевод с картой Mastercard от Привата автоматически участвует в акции. При этом не предусмотрены ограничения на общую сумму кэшбэка.

Какие максимальные суммы разрешены для переводов в ПриватБанке

В марте текущего года клиенты банковского учреждения ПриватБанк должны учитывать лимиты, предусмотренные правилами. Они различаются в зависимости от того, идет речь о получении или отправке денег. За календарный месяц допускаются следующие максимальные суммы для осуществления переводов по Украине:

Сумма для получения — 1 000 000 грн, однако не более 350 отдельных зачислений на карты.

Сумма для отправки — до 100 000 грн, не более 200 переводов со всех карт одного клиента.