Почему ПриватБанк может без предупреждения изменить кредитный лимит

В 2026 году государственный "ПриватБанк" может самовольно снижать кредитный лимит по картам для своих клиентов. Известно, кому может грозить сокращение и полный отказ в таких средствах, а также, как повысить сумму в пределах доступного лимита.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение на странице банка в соцсети Facebook.

От чего зависит право на кредитный лимит в ПриватБанке

Как отмечается в одном из сообщений клиентки, банк однажды самовольно снизил размер кредитного лимита до нуля. Такие новации стали известны уже по факту, без предупреждения со стороны банковского финучреждения.

По ее словам, кредитный лимит с 20 000 грн неожиданно превратился в 0.

По информации банка, соответствующий показатель определяют для каждого клиента индивидуально. Он зависит от многих факторов. В частности, на доступную сумму, которой клиент сможет воспользоваться, влияет:

кредитная история в различных банковских учреждениях;

уровень доходов;

социальный статус;

имеющиеся кредиты в ПриватБанке или других банках.

Также лимит могут пересмотреть, если гражданин достиг 70 лет, и единственным доходом стала пенсия.

Как повысить лимит по карте в ПриватБанке

По данным банка, клиенты могут сами позаботиться об увеличении возможности получить более высокий кредитный лимит. В частности, для этого необходимо иметь более высокий заработок. Чем больше доходы клиента, тем выше будут шансы получить большую сумму кредитного лимита.

Однако немалую роль в этом вопросе также играет стабильность доходов. В частности, если владельцем карты является студент без постоянного места работы, то банк может усомниться в его способности вовремя делать платежи.

Если доходы позволяют, граждане могут самостоятельно увеличить в интернет-банкинге доступную сумму в пределах кредитного лимита в приложении "Приват24". Для этого нужно зайти в меню управления картой:

выбрать "Изменить" возле надписи кредитный лимит;

ввести номер телефона;

установить желаемую сумму;

указать дополнительные личные данные;

заполнить все поля, нажать "Продолжить".

За какое время банк может согласовать лимит

Банк проанализирует данные, чтобы понять кредитный рейтинг. Работа скоринговых систем является автоматизированной, поэтому сам процесс оценки достаточно быстрый.

Если в ПриватБанке удовлетворят просьбу о повышении суммы кредитного лимита, то сообщение с новым доступным размером должно прийти в течение суток.

В случае отказа в праве на более высокую сумму средств финучреждение также пришлет соответствующую информацию.

Когда можно повторно подать запрос на сумму лимита

Если кредитка оформляется в первый раз, то банк предоставляет, как правило, минимальный либо нулевой лимит.

Относительно повторного запроса на повышение размера доступного кредитного лимита в ПриватБанке действуют жесткие правила.

Новую заявку на увеличение кредитной суммы по карте можно будет подать только после того, как пройдет 30 дней с момента подачи первого обращения.

