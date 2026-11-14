Карта ПриватБанка в руке. Фото: Новини.LIVE

До 27 декабря 2026 года государственный "ПриватБанк" предложит особые условия получения дохода от размещения средств в "Конвертах". Ожидается, что банк удвоит накопленный остаток на счете при соблюдении клиентами условий новой акционной программы.

О том, при каких условиях клиенты могут получить больший доход, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Новые условия для денег в "Конвертах" в ПриватБанке

Сервис "Конверт" является личным счетом в "Приват24", который наделен дополнительными функциями. С ним клиенты могут как накапливать средства, так и производить оплату за ежедневные покупки.

Суть такого сервиса в том, что клиенты могут зарабатывать на своих сбережениях в "Конверте" 5% или 7% годовых, если накоплено не менее 3 000 гривен. На данную сумму банк начисляет проценты в зависимости от уровня выбранной подписки. А именно:

Без подписки/с подпиской "Приват" процентная ставка составляет 5% годовых.

С подпиской "Приват Pro" или "Общая Pro" — 7% годовых.

Согласно стандартным правилам, банк проценты выплачивает 1-го числа ежемесячно. В частности, денежные средства можно тратить в любой момент, а проценты будут начисляться.

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В то же время с новым акционным предложением каждый отдельный "Конверт" участника акции, открытый в период акции, примет участие в розыгрыше начисления большего остатка. Согласно условиям программы, среди участников банк определит десять победителей. Всем им вдвое увеличат остаток (баланс) на "Конверте".

"Удваиваем остаток на Конверте до 27 декабря 2026 года. Станьте одним из 10 победителей", — говорится в сообщении.

Кто и как может принять участие в акции ПриватБанка

Как рассказали в банке, программа доступна даже для самых маленьких клиентов в возрасте от 14 лет. Важно иметь активную карту ПриватБанка.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Осуществить подтверждение участия через разговор от организатора в приложении "Приват24" или на странице акции.

Создать новый "Конверт" в период до 27 декабря этого года.

Производить пополнение "Конверта" самостоятельно или привлекать третьих лиц.

В банке отметили, что каждый такой отдельный "Конверт" участника акции, открытый во время действия акции, примет участие в розыгрыше.

Какие еще возможности дают "Конверты"

По информации ПриватБанка, со счетов "Конверт" можно производить расходы без ограничений: переводить деньги или оплачивать покупки, как с обычной карты.

Также он дает возможность получать переводы от других людей или создавать совместный сбор с друзьями или семьей.

Кроме того, клиент может настроить автоматическое пополнение незаметного накопления. Система сама должна перечислить средства с карты ПриватБанка.

Доступна возможность избежать импульсивных затрат с функцией "Заклеить Конверт". Его можно пополнять, а при необходимости "расклеить".

"Конверты" можно создавать для любых целей до 15 единиц в гривнах, долларах или евро. Нет ограничений относительно минимальной суммы открытия. Срок действия договора — десять лет.

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