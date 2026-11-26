Женщина держит в руках карту ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" обещает клиентам гарантированный кэшбэк и денежное вознаграждение за пополнение карт международной платежной системы Mastercard до 25 декабря 2026 года. В частности, при получении нескольких переводов на определенную сумму — появится шанс стать обладателем 25 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт банка.

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Кто из клиентов ПриватБанка получит 25 000 грн

По информации финансового учреждения, до Рождества клиенты смогут получить ряд подарков в виде скидок и денежных вознаграждений.

Предусматривается розыгрыш нескольких денежных призов и возврат кэшбэка за каждое пополнение Mastercard с карты другого банка.

"С 25 ноября 2026 года по 25 декабря 2026 года получайте переводы из других банков Украины: 0,5% кэшбэка в "Приват" + шанс выиграть 25 000 грн!", — говорится в сообщении.

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Согласно правилам, банк обещает такой гарантированный кэшбэк и денежное вознаграждение за пополнение карты Mastercard от ПриватБанка из других банков:

0,5% кэшбэка в программе лояльности "Привет" в приложении за входящие P2P-переводы с карты другого украинского финансового учреждения; 25 000 грн за получение как минимум трех P2P-переводов. Будут разыграны пять главных призов.

В банке уточняют, что клиенты могут получить оба вознаграждения одновременно. Учитываться будут любые входящие переводы с карт. Важно, чтобы это были другие украинские банки.

Какие условия начисления кэшбэка в банке

Согласно правилам, кэшбэк будет начисляться с тех переводов, которые поступят после активации предложения в мобильном приложении "Привет" ПриватБанка.

Принять участие в розыгрыше смогут те, кто получит не менее трех переводов на сумму от 2 500 грн. Отдельной регистрации для этого не требуется.

Банк будет учитывать переводы именно с карт других украинских банков. При этом переводы между картами ПриватБанка в акции участвовать не будут. Кэшбэк и выигрыш будут начислены на гривневые карты Mastercard. Ожидается, что за это время сумма наберется до 250 грн.

Как сделать перевод на карту Mastercard из других банков

В финансовом учреждении отметили, что выполнить условия программы по переводам на карты Mastercard, выпущенные в ПриватБанке, из других банков Украины можно следующим образом:

Через мобильное приложение или на сайте любого другого украинского банка;

Через приложение "Приват24", выбрав сервис "Пополнить карту" и указав реквизиты карты другого украинского финансового учреждения.

Соответствующая акция продлится с 25 ноября по 25 декабря 2026 года.

Победители будут определяться случайным образом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк внедрил новый функционал в приложение. Теперь вход можно будет делать более оперативно. Быстрый доступ к личному кабинету обеспечит QR-код. Выбрав такой способ авторизации, можно сразу перейти в веб-версию с рабочего стола смартфона.

Также Новини.LIVE писали о том, что в ПриватБанке грозит блокировка счетов клиентов в рамках закона о финансовом мониторинге. При этом в некоторых случаях могут заморозить незначительные переводы — от 10 000 грн. Чтобы снять ограничения, нужно будет уточнить точную причину и предоставить дополнительные документы о законности происхождения средств.