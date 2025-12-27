ПриватБанк возвращает за некоторые переводы от 250 грн — как получить

Отделение банка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Клиенты ПриватБанка за некоторые переводы в мобильном приложении или веб-версии "Приват24" могут ежемесячно получать кэшбэк от 250 грн. В государственном финучреждении объяснили, как присоединиться к акционной программе.

Об этом говорится в правилах программы на официальном сайте банка.

Кэшбэк-программа за переводы в ПриватБанке

Как отмечается на портале, осуществление международных P2P-переводов в приложении "Приват24" со сниженными тарифами может превратить каждую такую операцию в шанс стать владельцем ежемесячного денежного вознаграждения в виде кэшбэка от 250 до 50 тыс. грн.

"Получите шанс на главный приз — 100 тыс. грн по итогам акции. Один участник может выигрывать кэшбэк на каждом этапе акции и стать главным победителем", — говорится в сообщении.

Участие в розыгрыше автоматически будет принимать каждый международный P2P-перевод с картой Mastercard от ПриватБанка.

Приобщиться к акции смогут только клиенты:

которым исполнилось 18 лет;

имеющие идентификационный код;

если есть активная карта Mastercard от ПриватБанка (карта для выплат, карта Универсальная/Универсальная Gold, премиальная карта).

Чтобы иметь шанс получить кэшбэк, необходимо:

осуществить международный P2P-перевод с валютной карты Mastercard от ПриватБанка через "Приват24" на международную карту Mastercard;

получить перевод с международной карты Mastercard на карту Mastercard от ПриватБанка.

Ежемесячный розыгрыш кэшбэка от 250 грн за международные Р2Р-переводы будут проводить до 5 апреля 2026 года. Именно такой конечный срок установил ПриватБанк на соответствующую акционную программу.

Какие действуют тарифы на международные переводы

Согласно условиям банка, на Р2Р-переводы распространяются сниженные тарифы:

1% — за переводы через "Приват24" с иностранной карты Mastercard на карту Mastercard от Привата (ранее было 1,5%);

1% (не менее 50 грн) — за переводы через "Приват24" с валютной карты Mastercard от Привата на зарубежную карту Mastercard (было 2%).

"До конца 2025 года все международные переводы с карты на карту в Приват24 можно делать по единому тарифу 1% как с карт зарубежных банков на карты ПриватБанка, так и с карт ПриватБанка на международные карты", — говорится в информации на сайте банка.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке доступна еще одна акция, благодаря которой за различные платежи можно будет получить денежный приз от 25 тыс. грн. Воспользоваться ею могут только владельцы карт Mastercard банка.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк предупредил клиентов об изменениях, которые ожидаются с января 2026 года. На одну из бесплатных услуг установят фиксированную цену.