ПриватБанк разыграет призы от 25 тыс. грн за онлайн-платежи — подробности

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

Для клиентов госфинучреждения "ПриватБанк" доступна акция, в рамках которой за осуществление разнообразных платежей появится шанс получить вознаграждение от 25 тыс. грн. Она распространяется на владельцев карт Mastercard банка.

Такая информация содержится на официальном портале государственного банковского финучреждения.

Розыгрыш вознаграждений от 25 тыс. грн в ПриватБанке

По данным пресс-центра банка, украинцы при выполнении определенных условий смогут получить право приобщиться к розыгрышу финансового вознаграждения от 25 тыс. до 100 тыс. грн.

За каждые семь оплат картой Mastercard через меню "Платежи" в веб-версии или мобильном приложении "Приват24" появится шанс выиграть подарок.

Победителей будут ждать следующие виды вознаграждений:

25 тыс. грн (пять победителей в месяц; всего за действие акции выберут 15 победителей); 50 тыс. грн (два победителя в месяц; всего будет шесть); 100 тыс. грн (один победитель в месяц; всего предполагается три).

В акции участвуют различные платежи (автоплатежи учитываются):

оплата коммунальных услуг;

оплата штрафов, налогов;

оплата обучения в школе/детском саду/вузе;

благотворительные взносы;

оплата товаров и услуг на счет ФЛП/юридического лица.

Как присоединиться к акции по розыгрышу вознаграждений

Принять участие в акции смогут совершеннолетние клиенты ПриватБанка, которые имеют идентификационный код и активную карту Mastercard. Нужно выполнить следующие шаги:

клиенты банка должны зарегистрироваться на портале с соответствующей акцией;

осуществить не менее семи платежей картой Mastercard;

дождаться ежемесячного розыгрыша призов.

Победителей определят с помощью ресурса Random.org. Результаты будут публиковать на странице акции. Уведомления победителям будут присылать в мобильное приложение "Приват24".

