Главная Финансы Онлайн-расчеты в ПриватБанке: как платить меньшие комиссии

Онлайн-расчеты в ПриватБанке: как платить меньшие комиссии

Дата публикации 9 апреля 2026 07:01
В ПриватБанке можно сэкономить на комиссиях: что нужно знать
Банковское приложение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут существенно сэкономить на комиссиях при осуществлении финансовых операций в мобильном приложении или веб-банкинге "Приват24". Для этого можно воспользоваться специальной услугой, которая позволит каждый раз платить меньше.

Об этом рассказали в пресс-службе банка, передают Новини.LIVE.

Как платить меньшие комиссии за онлайн-расчеты в ПриватБанке

По правилам банка, для клиентов предусмотрена возможность платить меньшие комиссии за онлайн-расчеты. Для этого необходимо настроить услугу осуществления платежей в автоматическом режиме.

В финучреждении объясняют, что такой сервис призван не только облегчить расчеты, но и сэкономить. Для автоматических платежей действуют более низкие тарифы, чем при механических расчетах.

Система позволяет подобрать наиболее удобный вариант расчета, задав параметры: время, получателя, сумму.

На выбор банк предлагает следующие типы платежей, которые могут осуществляться автоматически:

  1. Оплата за услуги (позволяет производить расчеты вовремя, без лишнего контроля);
  2. Расчет за мобильную связь (средства будут списываться в конкретное время);
  3. Денежные переводы на карты (для потребности в регулярном пересчете сумм);
  4. Перевод зарплаты/пенсии с карт других банков (если суммы поступают с других карт);
  5. Расчет по "Кредиту наличными" (будет контролировать своевременность платежей).

Размеры комиссий за услугу в ПриватБанке в 2026 году

По данным финучреждения, в случае списания средств с карты "Универсальная" на карту Универсальная"/"Универсальная Gold", премиальные карты, "Цифровую карту" — комиссия не снимается.

В то же время стоимость на "Карту для выплат" составляет 0,5% (максимально 50 грн) и взимается с получателя за нецелевое пополнение.

В случае оплаты мобильной связи с такой карты, а также с кредитных средств тариф составляет:

  • если сумма платежа 0,01-100,00 грн — 2,00 грн;
  • размер платежа от 100,01 грн — 4,00 грн.

В случае списания кредитных средств карты "Универсальная" на карту "Универсальная"/"Универсальная Gold", то предусматривается комиссия в 3%. В случае расчета на "Карту для выплат", то списывают 3%, а также дополнительно 0,5% (максимально 50 грн) с получателя за нецелевое пополнение.

Узнать об осуществлении платежа можно в сообщении, которое сразу поступит на мобильный номер, или в "Приват24". Отдельно, при необходимости, можно будет заказать квитанцию об оплате.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что за SWIFT-переводы с картой Mastercard от ПриватБанка можно получить двойное вознаграждение. За весь период акции участники имеют шанс получить 250 грн и на каждом этапе дополнительно выигрывать 2500 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что несколько месяцев в ПриватБанке будет действовать акция, предусматривающая предоставление бонусов за переводы RIA. Каждая операция дает возможность получить приз в 2 000 грн. Также можно получить 25% скидку на денежные переводы Ria из Молдовы и Армении.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
