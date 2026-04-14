Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Безопасные услуги в ПриватБанке: кому нужно приобрести еSIM-карту

Безопасные услуги в ПриватБанке: кому нужно приобрести еSIM-карту

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 07:01
Клиентам ПриватБанка доступна цифровая SIM-карта: какие преимущества в 2026 году
Карта банка в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" могут дистанционно подключить связь от мобильных операторов в приложении или веб-банкинге "Приват24". Известно, какие сейчас действуют правила покупки и какие возможности гарантирует цифровая SIM-карта.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.

Возможности цифровой еSIM-карты в ПриватБанке

По информации банка, пользователи приложения или веб-банкинга "Приват24" могут воспользоваться возможностью подключиться к услугам связи от ряда мобильных операторов украинского рынка: Kyivstar, Vodafone и lifecell.

Для этого предусмотрена возможность оформления цифровой SIM прямо в гаджете.

eSIM (embedded SIM) является виртуальной SIM-картой, которая наделена теми же функциями, что и физическая, однако ее особенность в том, что будет встроенной в само устройство и будет активироваться программно, без необходимости вставлять физическую карту.

Читайте также:

Такая услуга позволит использовать до пяти цифровых сим-карт одновременно, а также при необходимости — сочетать с физической.

Соответствующая возможность будет гарантировать дополнительный уровень безопасности, ведь в случае потери телефона цифровую сим-карту будет невозможно вытащить и подменить.

Услуга позволит оставаться на связи в любой ситуации, в частности, в случае повреждения или невозможности покупки физической SIM-карты.

eSIM пригодится для владельцев таких устройств:

  1. Смартфонов — позволит иметь несколько номеров в одном устройстве;
  2. Планшетов — обеспечит стабильный и быстрый доступ к сети и иметь интернет под рукой;
  3. Смарт часов — превратит в самостоятельное средство коммуникации благодаря eSIM;
  4. Ноутбуков — обеспечит доступ к интернету независимо от Wi-Fi и внешнего модема.

Как приобрести eSIM в "Приват24"

Для того, чтобы стать владельцем цифровой SIM-карты, необходимо убедиться, что в телефоне есть поддержка технологии eSIM. После этого нужно будет сделать всего несколько шагов для подключения цифровой карты. А именно:

  • перейти в сервис eSIM;
  • выбрать необходимый мобильный оператор;
  • указать удачный тариф;
  • оплатить картой и получить QR-код на е-почту;
  • активировать через код eSIM на смартфоне.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что клиентам ПриватБанка за международные переводы можно получить денежные бонусы в течение трех месяцев. Размер вознаграждения в виде кэшбэка составит 2026 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что до конца мая текущего года в ПриватБанке будет действовать возможность делать международные переводы по сниженным тарифам. Граждане смогут платить меньше как за отправку, так и за получение средств.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации