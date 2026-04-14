Клиентам ПриватБанка доступна цифровая SIM-карта: какие преимущества в 2026 году

Карта банка в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" могут дистанционно подключить связь от мобильных операторов в приложении или веб-банкинге "Приват24". Известно, какие сейчас действуют правила покупки и какие возможности гарантирует цифровая SIM-карта.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.

Возможности цифровой еSIM-карты в ПриватБанке

По информации банка, пользователи приложения или веб-банкинга "Приват24" могут воспользоваться возможностью подключиться к услугам связи от ряда мобильных операторов украинского рынка: Kyivstar, Vodafone и lifecell.

Для этого предусмотрена возможность оформления цифровой SIM прямо в гаджете.

eSIM (embedded SIM) является виртуальной SIM-картой, которая наделена теми же функциями, что и физическая, однако ее особенность в том, что будет встроенной в само устройство и будет активироваться программно, без необходимости вставлять физическую карту.

Такая услуга позволит использовать до пяти цифровых сим-карт одновременно, а также при необходимости — сочетать с физической.

Соответствующая возможность будет гарантировать дополнительный уровень безопасности, ведь в случае потери телефона цифровую сим-карту будет невозможно вытащить и подменить.

Услуга позволит оставаться на связи в любой ситуации, в частности, в случае повреждения или невозможности покупки физической SIM-карты.

eSIM пригодится для владельцев таких устройств:

Смартфонов — позволит иметь несколько номеров в одном устройстве; Планшетов — обеспечит стабильный и быстрый доступ к сети и иметь интернет под рукой; Смарт часов — превратит в самостоятельное средство коммуникации благодаря eSIM; Ноутбуков — обеспечит доступ к интернету независимо от Wi-Fi и внешнего модема.

Как приобрести eSIM в "Приват24"

Для того, чтобы стать владельцем цифровой SIM-карты, необходимо убедиться, что в телефоне есть поддержка технологии eSIM. После этого нужно будет сделать всего несколько шагов для подключения цифровой карты. А именно:

перейти в сервис eSIM;

выбрать необходимый мобильный оператор;

указать удачный тариф;

оплатить картой и получить QR-код на е-почту;

активировать через код eSIM на смартфоне.

