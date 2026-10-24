Прохожие возле отделения ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

От клиентов государственного "ПриватБанка" могут потребовать подтверждения доходов в случае поступления на счета значительных сумм средств от ценных бумаг, депозитов или продажи имущества. Чтобы избежать длительной блокировки в рамках закона о финансовом мониторинге, граждане должны своевременно позаботиться о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих законность средств.

О том, какие документы понадобятся, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Список документов для ПриватБанка, подтверждающих доходы

Согласно информации банка, банк может инициировать проверку на предмет законности средств и блокировать счета в случае поступления крупных сумм даже из вполне законных источников.

Система может срабатывать в рамках закона "О предотвращении и противодействии легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В связи с этим в банке обнародовали список документов, которые могут понадобиться для предоставления после зачисления денег в результате ряда финансовых операций. А именно:

Читайте также:

Поступление депозита

В случае поступления на счета средств по депозитам в банк необходимо предоставить документы об их первоначальном происхождении, а также при условии, что они были сняты не позднее чем за 30 дней до операции.

Доход от ценных бумаг

Клиент должен предоставить документ, подтверждающий доход от инвестиций. Это могут быть договоры или выписки со счетов по ценным бумагам.

Бизнес и интеллектуальная собственность

Если человек получает дивиденды или роялти, то необходимо предоставить документы об их поступлении с финансовой отчетностью компании, решением о начислении и подтверждением отсутствия задолженности перед налоговой.

Средства от продажи имущества

Если клиент получил значительную сумму средств от реализации имущества, то в банк необходимо подать договор купли-продажи (недвижимости, транспорта и т. п.). В частности, это может быть договор, оформленный через госсервис "Дія". Если продажа имущества произошла более трех лет назад, то требуется подтверждение того, что средства не были израсходованы в течение соответствующего срока.

Другие возможные поступления средств

Также банк может попросить предоставить договор дарения или документы о наследстве (или дополнительно провести проверку дарителя на предмет происхождения средств).

В случае получения средств от страхования, выигрыша в лотерею или нахождения клада, соответственно, потребуется предоставить документ о начислении страховой суммы по договору, выигрыше в лотерею, приобретении права на клад.

По каким еще причинам ПриватБанк может заблокировать средства

Кроме того, банк может заморозить счета в ходе проверок из-за появления подозрений относительно законности других операций. В основном это может произойти из-за:

непредоставления дополнительных документов для проверки;

предоставления ложных данных;

невозможности установить получателя средств;

превышение лимита расходов за месяц;

поступления негативной информации о клиенте от других банков;

регулярные поступления переводов, ежедневное снятие наличных.

После предоставления документов банк может продлить срок блокировки для проверки дополнительных документов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке расширили функционал приложения. Банк запустил Open Banking, благодаря чему пользователь сможет добавлять счета других банков, контролировать балансы, операции в архиве, пополнять карты и совершать переводы. Клиенты уже могут добавить: monobank, ПУМБ, А-Банк, Глобус.

Еще Новини.LIVE писали о том, что ПриватБанк может отказать в продаже валюты, если будет проигнорировано требование пройти актуализацию данных. Клиенты должны обновлять свои данные. Соответствующее требование должно выполняться даже при отсутствии изменений, ведь в любом случае банк должен предоставить подтверждение НБУ.