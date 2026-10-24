Подтверждение доходов в ПриватБанке: список нужных документов
От клиентов государственного "ПриватБанка" могут потребовать подтверждения доходов в случае поступления на счета значительных сумм средств от ценных бумаг, депозитов или продажи имущества. Чтобы избежать длительной блокировки в рамках закона о финансовом мониторинге, граждане должны своевременно позаботиться о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих законность средств.
О том, какие документы понадобятся, рассказывает издание Новини.LIVE.
Список документов для ПриватБанка, подтверждающих доходы
Согласно информации банка, банк может инициировать проверку на предмет законности средств и блокировать счета в случае поступления крупных сумм даже из вполне законных источников.
Система может срабатывать в рамках закона "О предотвращении и противодействии легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
В связи с этим в банке обнародовали список документов, которые могут понадобиться для предоставления после зачисления денег в результате ряда финансовых операций. А именно:
- Поступление депозита
В случае поступления на счета средств по депозитам в банк необходимо предоставить документы об их первоначальном происхождении, а также при условии, что они были сняты не позднее чем за 30 дней до операции.
- Доход от ценных бумаг
Клиент должен предоставить документ, подтверждающий доход от инвестиций. Это могут быть договоры или выписки со счетов по ценным бумагам.
- Бизнес и интеллектуальная собственность
Если человек получает дивиденды или роялти, то необходимо предоставить документы об их поступлении с финансовой отчетностью компании, решением о начислении и подтверждением отсутствия задолженности перед налоговой.
- Средства от продажи имущества
Если клиент получил значительную сумму средств от реализации имущества, то в банк необходимо подать договор купли-продажи (недвижимости, транспорта и т. п.). В частности, это может быть договор, оформленный через госсервис "Дія". Если продажа имущества произошла более трех лет назад, то требуется подтверждение того, что средства не были израсходованы в течение соответствующего срока.
- Другие возможные поступления средств
Также банк может попросить предоставить договор дарения или документы о наследстве (или дополнительно провести проверку дарителя на предмет происхождения средств).
В случае получения средств от страхования, выигрыша в лотерею или нахождения клада, соответственно, потребуется предоставить документ о начислении страховой суммы по договору, выигрыше в лотерею, приобретении права на клад.
По каким еще причинам ПриватБанк может заблокировать средства
Кроме того, банк может заморозить счета в ходе проверок из-за появления подозрений относительно законности других операций. В основном это может произойти из-за:
- непредоставления дополнительных документов для проверки;
- предоставления ложных данных;
- невозможности установить получателя средств;
- превышение лимита расходов за месяц;
- поступления негативной информации о клиенте от других банков;
- регулярные поступления переводов, ежедневное снятие наличных.
После предоставления документов банк может продлить срок блокировки для проверки дополнительных документов.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке расширили функционал приложения. Банк запустил Open Banking, благодаря чему пользователь сможет добавлять счета других банков, контролировать балансы, операции в архиве, пополнять карты и совершать переводы. Клиенты уже могут добавить: monobank, ПУМБ, А-Банк, Глобус.
Еще Новини.LIVE писали о том, что ПриватБанк может отказать в продаже валюты, если будет проигнорировано требование пройти актуализацию данных. Клиенты должны обновлять свои данные. Соответствующее требование должно выполняться даже при отсутствии изменений, ведь в любом случае банк должен предоставить подтверждение НБУ.