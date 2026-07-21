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Главная Финансы Популярная сеть из Польши выходит на украинский рынок: где откроются магазины Pepco

Популярная сеть из Польши выходит на украинский рынок: где откроются магазины Pepco

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 19:27
Популярная сеть Pepco открывает магазины в Украине: где можно будет покупать недорогие товары
Люди в магазине, торговая точка Pepco. Фото: Magnific, Украинский Совет Торговых Центров. Коллаж: Новини.LIVE

Вскоре украинцы смогут покупать одежду, товары для дома и детские вещи в еще одной известной европейской сети. Популярная сеть магазинов Pepco появится в Украине. Компания определила первые города, где откроет свои магазины, а также уже начала поиск сотрудников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский Совет Торговых Центров.

Где откроются новые магазины

Первые четыре магазина Pepco начнут работать в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе. Запустить их планируют во второй половине этого года.

Руководитель Pepco Ukraine Арсен Старченко отметил, что выбор первых городов стал важным этапом подготовки к запуску сети в Украине. Сейчас компания готовит торговые точки к открытию, налаживает работу в Украине и формирует команду. Вакансии уже появились на сайте по поиску работы.

Компания уже открыла вакансии для будущих сотрудников во всех четырех городах, они размещены на украинских сайтах по поиску работы.

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Что продает Pepco

Pepco хорошо известна в Европе как сеть магазинов с доступными ценами. Здесь можно найти недорогую одежду для детей и взрослых, товары для дома, кухни, декор, игрушки, сезонные вещи и другие товары повседневного спроса.

Компания Pepco была основана в Польше более 20 лет назад. Сегодня сеть насчитывает более 4000 магазинов в 18 странах Европы, а ежемесячно их посещают около 36 миллионов покупателей. Теперь компания выходит и на украинский рынок.

По итогам 2025 года выручка Pepco Group выросла на 8,7% и достигла 4,5 миллиардов евро, а чистая прибыль компании увеличилась почти на 20% — до 219 миллионов евро.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать, если в магазине разные цифры на ценнике и в чеке. Украинцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда цена товара на кассе оказывается выше. В Госпродпотребслужбе напомнили, что магазин обязан продать товар по указанной цене, а в случае нарушения покупатель имеет право требовать соблюдения закона и обратиться с жалобой.

Также Новости.LIVE писали, почему нельзя выбрасывать чек после снятия наличных. Он может содержать конфиденциальную информацию, которую могут использовать мошенники. Поэтому специалисты советуют не оставлять такие квитанции без присмотра, а после использования уничтожать их или вообще отказываться от печати, если в этом нет необходимости.

товары магазины супермаркет
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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