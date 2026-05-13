Главная Финансы Доплаты к пенсии: за что гарантируют от 23% до 35% в 2026 году

Дата публикации 13 мая 2026 06:10
Надбавки к пенсии: кому из украинцев доплатят от 23% до 35% в 2026 году
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году некоторые украинские граждане смогут оформить различные доплаты к пенсиям, которые могут колебаться от 23% до 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Пенсионное законодательство предусматривает предоставление дополнительной финансовой поддержки людям, которые сделали своей деятельностью большой вклад для развитие Украины.

О том, кому предусмотрены надбавки, объясняет портал Новини.LIVE.

За что обещают доплату к пенсии от 23% до 35% в 2026 году

Речь идет о выплатах за особые заслуги перед Украиной, которые устанавливают гражданам за выдающийся геройский поступок или выдающееся трудовое достижение.

Вопрос их назначения, а также круг лиц, имеющих на них право, определяет закон №1767 "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Гражданам, которые имеют заслуги в развитии, защите или прославлении Украины, назначены специальные надбавки. Речь идет об:

  1. Участниках боевых действий (УБД) и ветеранах войны, которые имеют ордена за личное мужество и героизм в защите Украины.
  2. Героев Украины, лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины после объявления независимости, лиц, отмеченных почетным званием "народный" с 1991 года.
  3. Граждан, отмеченных госнаградами, почетными званиями или тех, кто имеет статус лауреата государственных премий, в частности со званием "Заслуженный".
  4. Спортсменов с чемпионскими званиями, собственными рекордами во время европейских, мировых, Олимпийских или Паралимпийских соревнований.
  5. Космонавтов, которые выходили в открытый космос/осуществляли управление экспериментальными летательными аппаратами.
  6. Матерей, которые родили от пяти детей и воспитали их до шестилетнего возраста (а также усыновленных детей).
  7. Лиц, которых согласно закону "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признали борцами за независимость Украины в XX веке.

Какие суммы доплат начислят к пенсиям и список документов

Закон предусматривает, что размер ежемесячных доплат к пенсионным выплатам для людей за особые заслуги стартует с 23% и достигает 35% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году показатель прожиточного минимума вырос (до 2 595 грн), а потому повысились суммы надбавок и колеблются от 597 до 908 грн в месяц.

Правила назначения предоставляют возможность претендовать только на один вид доплат, если гражданин имеет одновременно право на различные виды надбавок.

Для оформления выплат к пенсии, необходимо обратиться с заявлением в теротделение ПФУ или подать через е-портал. Доплаты за особые заслуги не назначаются автоматически, а потому следует подать заявление и собрать следующие документы:

  • удостоверение;
  • награды;
  • дипломы;
  • справки;
  • другие официальные бумаги.

Также в случае смерти пенсионера право на надбавку можно переоформить близким родственникам, однако сумма будет несколько меньше: от 70% до 90% от уровня доплаты.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что в Украине размер пенсии существенно зависит от официального дохода, который человек имел во время карьеры. Известно, на какую пенсию по возрасту можно рассчитывать, если размер зарплаты равен 20 000 грн в 2026 году.

Ранее Новини.LIVE писали, что в мае некоторые граждане пожилого возраста получат индивидуальные повышения к пенсии. Выплаты начислят в случае достижения определенного возраста. В то же время, отдельные суммы надбавок в 75 и 80 лет не будут плюсоваться.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
