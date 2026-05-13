Надбавки к пенсии: кому из украинцев доплатят от 23% до 35% в 2026 году

В 2026 году некоторые украинские граждане смогут оформить различные доплаты к пенсиям, которые могут колебаться от 23% до 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Пенсионное законодательство предусматривает предоставление дополнительной финансовой поддержки людям, которые сделали своей деятельностью большой вклад для развитие Украины.

За что обещают доплату к пенсии от 23% до 35% в 2026 году

Речь идет о выплатах за особые заслуги перед Украиной, которые устанавливают гражданам за выдающийся геройский поступок или выдающееся трудовое достижение.

Вопрос их назначения, а также круг лиц, имеющих на них право, определяет закон №1767 "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Гражданам, которые имеют заслуги в развитии, защите или прославлении Украины, назначены специальные надбавки. Речь идет об:

Участниках боевых действий (УБД) и ветеранах войны, которые имеют ордена за личное мужество и героизм в защите Украины. Героев Украины, лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины после объявления независимости, лиц, отмеченных почетным званием "народный" с 1991 года. Граждан, отмеченных госнаградами, почетными званиями или тех, кто имеет статус лауреата государственных премий, в частности со званием "Заслуженный". Спортсменов с чемпионскими званиями, собственными рекордами во время европейских, мировых, Олимпийских или Паралимпийских соревнований. Космонавтов, которые выходили в открытый космос/осуществляли управление экспериментальными летательными аппаратами. Матерей, которые родили от пяти детей и воспитали их до шестилетнего возраста (а также усыновленных детей). Лиц, которых согласно закону "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признали борцами за независимость Украины в XX веке.

Какие суммы доплат начислят к пенсиям и список документов

Закон предусматривает, что размер ежемесячных доплат к пенсионным выплатам для людей за особые заслуги стартует с 23% и достигает 35% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году показатель прожиточного минимума вырос (до 2 595 грн), а потому повысились суммы надбавок и колеблются от 597 до 908 грн в месяц.

Правила назначения предоставляют возможность претендовать только на один вид доплат, если гражданин имеет одновременно право на различные виды надбавок.

Для оформления выплат к пенсии, необходимо обратиться с заявлением в теротделение ПФУ или подать через е-портал. Доплаты за особые заслуги не назначаются автоматически, а потому следует подать заявление и собрать следующие документы:

удостоверение;

награды;

дипломы;

справки;

другие официальные бумаги.

Также в случае смерти пенсионера право на надбавку можно переоформить близким родственникам, однако сумма будет несколько меньше: от 70% до 90% от уровня доплаты.

