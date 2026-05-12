Пенсии в Украине: какая будет выплата при условии официальной зарплаты в 20 000 грн

Пожилые женщины, деньги.

В Украине размер пенсионной выплаты на "заслуженном отдыхе" зависит от официального дохода, который человек получал в течение трудовой деятельности. Известно, на какую сумму пенсии по возрасту можно рассчитывать, если размер заработной платы составляет 20 000 грн.

Правила определения пенсии в Украине в 2026 году

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), размер пенсии каждого гражданина определяется по общей формуле, однако на основе индивидуальных показателей. Конечная сумма будет зависеть от даты оформления пенсии, приобретенного страхового стажа и официального дохода на протяжении всей трудовой деятельности.

Специалисты ПФУ применяют для осуществления расчета суммы выплаты следующую формулу:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где ЗП — средняя заработная плата за последние три года перед оформлением пенсии (17 482 грн в 2026 году), КЗ — индивидуальный коэффициент своей зарплаты, КС — коэффициент стажа.

Также важную роль в праве оформления пенсии по возрасту является соблюдение требований по количеству страхового стажа. В 2026 году пенсия по возрасту назначается исключительно при условии выполнения таких требований по стажу:

В 60 лет — минимум 33 года страхового стажа; В 63 года — не менее 23 лет стажа; В 65 лет — достаточно 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсия при условии зарплаты в 20 000 грн

Для того, чтобы сориентироваться, какая ожидается будущая пенсия на заслуженном отдыхе, создали пенсионный калькулятор. Для этого нужно ввести индивидуальную информацию о возрасте, страховом стаже и доходе.

В частности, если официальный заработок женщины, которая планирует оформить пенсию на общих основаниях в 60 лет при наличии минимального стажа в 33 года, составляет примерно 20 000 грн, то сможет рассчитывать на пенсию в 7 284 грн.

Подсчет размера пенсии Источник: cost.ua/pension

В то же время, на конечную сумму также могут влиять различные доплаты. В частности, если стаж превышает минимально необходимый уровень, то начисляют дополнительные суммы. Речь идет о сверхурочном стаже, который для мужчин составляет минимально 35 лет, а для женщин — 30 лет.

При таких условиях доплата составит 1% от пенсии за каждый дополнительный год, превышающий норму, однако не более 1% от прожиточного минимума, предусмотренного для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2 595 грн, а потому каждый дополнительный год будет предусматривать доплату в 25,95 грн. Так, 10 лет сверх нормы будет гарантировать ежемесячную доплату в размере 259 грн.

