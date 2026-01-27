Ощадбанк установил лимиты на покупку валюты в 2026 году — какие действуют правила

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" позволяет покупать иностранную валюту несколькими способами, в том числе через функцию "Обмен валют" в мобильном приложении. Известно, какие действуют правила и какие предусмотрены ограничения для соответствующей процедуры в 2026 году.

Об этом говорится в официальной информации банка.

Реклама

Читайте также:

Варианты приобретения валюты в Ощадбанке

В 2026 году для клиентов государственного банковского учреждения предоставлено два варианта для покупки иностранной валюты. Каждый из них наделен своими преимуществами. А именно:

через кассу банка, лично посетив наиболее удобное отделение банка;

дистанционно в приложении "Мобильный Ощад".

Для возможности дистанционного приобретения валюты необходимо заранее открыть валютную карту. Для осуществления такой операции в приложении "Мобильный Ощад" клиент должен иметь следующие активные карты:

Карту в национальной валюте (гривны); Карту в иностранной валюте (USD/EUR).

При отсутствии валютной карты, ее можно открыть онлайн, выполнив следующие шаги в приложении:

среди банковских продуктов выбрать опцию "Мои возможности";

перейти в пункт "Заказать карту";

нажать на раздел "Моя карта — Цифровая";

выбрать пункт "Валюта счета".

После этого карта появится среди продуктов клиента.

Дистанционный обмен валюты

Для осуществления перевода денег между картами, открытыми в разных валютах, в мобильном приложении необходимо:

выбрать раздел "Платежи";

нажать на пункт "Обмен валют";

указать, с какой валюты будет происходить обмен;

написать сумму финансовой операции;

подтвердить, с какой карты необходимо осуществить перевод.

Курс обмена валюты можно узнать в разделе "Еще".

В 2026 году предусмотрены ограничения на такие финансовые операции:

минимальный размер обмена не должен быть ниже 500 грн (в эквиваленте);

максимальная сумма для покупки иностранной валюты не может превышать 50 тыс. грн в течение месяца.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке срок действия старых карт закончится 30 июня этого года. Однако некоторым уже их аннулировали.

Также мы писали, что в 2026-м клиентам Ощадбанка может грозить потеря доступа к счетам из-за финмониторинга. Однако можно избежать таких ограничений, зная некоторые правила.