Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Покупка валюты в Ощадбанке 2026 — какие условия и лимиты

Покупка валюты в Ощадбанке 2026 — какие условия и лимиты

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 06:01
Ощадбанк установил лимиты на покупку валюты в 2026 году — какие действуют правила
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" позволяет покупать иностранную валюту несколькими способами, в том числе через функцию "Обмен валют" в мобильном приложении. Известно, какие действуют правила и какие предусмотрены ограничения для соответствующей процедуры в 2026 году.

Об этом говорится в официальной информации банка.

Реклама
Читайте также:

Варианты приобретения валюты в Ощадбанке

В 2026 году для клиентов государственного банковского учреждения предоставлено два варианта для покупки иностранной валюты. Каждый из них наделен своими преимуществами. А именно:

  • через кассу банка, лично посетив наиболее удобное отделение банка;
  • дистанционно в приложении "Мобильный Ощад".

Для возможности дистанционного приобретения валюты необходимо заранее открыть валютную карту. Для осуществления такой операции в приложении "Мобильный Ощад" клиент должен иметь следующие активные карты:

  1. Карту в национальной валюте (гривны);
  2. Карту в иностранной валюте (USD/EUR).

При отсутствии валютной карты, ее можно открыть онлайн, выполнив следующие шаги в приложении:

  • среди банковских продуктов выбрать опцию "Мои возможности";
  • перейти в пункт "Заказать карту";
  • нажать на раздел "Моя карта — Цифровая";
  • выбрать пункт "Валюта счета".

После этого карта появится среди продуктов клиента.

Дистанционный обмен валюты

Для осуществления перевода денег между картами, открытыми в разных валютах, в мобильном приложении необходимо:

  • выбрать раздел "Платежи";
  • нажать на пункт "Обмен валют";
  • указать, с какой валюты будет происходить обмен;
  • написать сумму финансовой операции;
  • подтвердить, с какой карты необходимо осуществить перевод.

Курс обмена валюты можно узнать в разделе "Еще".

В 2026 году предусмотрены ограничения на такие финансовые операции:

  • минимальный размер обмена не должен быть ниже 500 грн (в эквиваленте);
  • максимальная сумма для покупки иностранной валюты не может превышать 50 тыс. грн в течение месяца.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке срок действия старых карт закончится 30 июня этого года. Однако некоторым уже их аннулировали.

Также мы писали, что в 2026-м клиентам Ощадбанка может грозить потеря доступа к счетам из-за финмониторинга. Однако можно избежать таких ограничений, зная некоторые правила.

Ощадбанк деньги банки валюта банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации