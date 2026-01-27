Ощадбанк установил лимиты на покупку валюты в 2026 году — какие действуют правила

Покупка валюты в Ощадбанке 2026 — какие условия и лимиты
Госфинучреждение "Ощадбанк" позволяет покупать иностранную валюту несколькими способами, в том числе через функцию "Обмен валют" в мобильном приложении. Известно, какие действуют правила и какие предусмотрены ограничения для соответствующей процедуры в 2026 году.
Об этом говорится в официальной информации банка.
Варианты приобретения валюты в Ощадбанке
В 2026 году для клиентов государственного банковского учреждения предоставлено два варианта для покупки иностранной валюты. Каждый из них наделен своими преимуществами. А именно:
- через кассу банка, лично посетив наиболее удобное отделение банка;
- дистанционно в приложении "Мобильный Ощад".
Для возможности дистанционного приобретения валюты необходимо заранее открыть валютную карту. Для осуществления такой операции в приложении "Мобильный Ощад" клиент должен иметь следующие активные карты:
- Карту в национальной валюте (гривны);
- Карту в иностранной валюте (USD/EUR).
При отсутствии валютной карты, ее можно открыть онлайн, выполнив следующие шаги в приложении:
- среди банковских продуктов выбрать опцию "Мои возможности";
- перейти в пункт "Заказать карту";
- нажать на раздел "Моя карта — Цифровая";
- выбрать пункт "Валюта счета".
После этого карта появится среди продуктов клиента.
Дистанционный обмен валюты
Для осуществления перевода денег между картами, открытыми в разных валютах, в мобильном приложении необходимо:
- выбрать раздел "Платежи";
- нажать на пункт "Обмен валют";
- указать, с какой валюты будет происходить обмен;
- написать сумму финансовой операции;
- подтвердить, с какой карты необходимо осуществить перевод.
Курс обмена валюты можно узнать в разделе "Еще".
В 2026 году предусмотрены ограничения на такие финансовые операции:
- минимальный размер обмена не должен быть ниже 500 грн (в эквиваленте);
- максимальная сумма для покупки иностранной валюты не может превышать 50 тыс. грн в течение месяца.
