В Ощадбанке рассказали, кто из пенсионеров может получить 5 тыс. грн на коммуналку

Люди возле отделения банка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" рассказали, что оформление пенсионной карты Mastercard от финучреждения позволит не только удобно и безопасно получать социальные выплаты и осуществлять расчеты, но и стать обладателем денежных призов. Речь идет о возможности получить 5 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба банковского учреждения в Facebook.

Возможности для пенсионеров с картой Mastercard от Ощада

"Имеете пенсию? Самое время оформить пенсионную карту Mastercard от моего Ощада. С ней удобно и безопасно получать социальные выплаты, оплачивать коммунальные, делать переводы и ежедневные покупки без лишних хлопот. А еще есть приятный бонус", — сообщают в банке.

По информации пресс-службы, Ощадбанк вместе с Mastercard продолжают акцию "Моя забота", в рамках которой можно выиграть 5 тыс. грн, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно программе, граждане ежемесячно будут иметь шанс получить денежный приз в автоматическом режиме за осуществление расчетов на сумму, превышающую 500 грн.

Ежемесячно банк будет определять по 40 победителей, если будут соблюдены определенные условия.

Условия участия в программе от Ощад

По данным банка, для того, чтобы присоединиться к соответствующей программе, необходимо лишь рассчитываться картой Mastercard от Ощадбанка на сумму от 500 грн одним платежом онлайн или в магазине. Это позволит автоматически стать участником розыгрыша.

Речь идет о таких картах международной платежной системы Mastercard:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard; MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World.

Однако не все операции могут засчитаться. А именно:

транзакции, осуществленные другими картами;

Р2Р переводы;

денежные переводы на произвольные реквизиты;

транзакции по расчету за дорожные чеки/лотерейные билеты;

оплата ставок и пари в казино, в частности онлайн;

оплата товаров, работ или услуг, за которые был возврат средств.

Победителей программы будут выбирать рандомным путем. Акция продлится до 15 марта 2026 года.

