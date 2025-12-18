Сколько идет перевод денег с карты на карту — условия в Ощадбанке

Карточка Ощадбанка в руке. Фото: Новини.LIVE

Денежные переводы с карты на карту, или P2P переводы, довольно популярны среди клиентов украинских банков, в том числе и в Ощадбанке. Такие услуги, как правило, происходят быстро и клиентам не нужно идти в отделения финучреждений.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как долго длятся зачисления средств в Ощадбанке.

Перевод средств с карты на карту в Ощадбанке

Как рассказали журналисту Новини.LIVE в службе поддержки банка, процедура зачисления средств может длиться до двух дней. Это установленный срок обработки операций между банком и международной платежной системой.

"Все операции банком проходят финансовую обработку. Также банк направляет запрос на получение средств банку получателя и ожидает ответ. Это не является мгновенным", — отметили в службе поддержки.

В то же время все расходные операции в Ощадбанке происходят в срок до 30 дней.

"Это максимальный срок обработки. Как только банк получает подтверждение о принятии платежа другим банком, операция завершается успешно", — говорится в сообщении.

Что делать, если перевод не зачислили

Если к получателю так и не поступил денежный перевод, тогда отправителю следует обратиться в контакт-центр и уточнить дальнейшие действия. В Ощадбанке проверят информацию о том, как можно вернуть деньги.

