Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги с карты на карту в Ощадбанке — сколько дней идет перевод

Деньги с карты на карту в Ощадбанке — сколько дней идет перевод

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 06:01
Сколько идет перевод денег с карты на карту — условия в Ощадбанке
Карточка Ощадбанка в руке. Фото: Новини.LIVE

Денежные переводы с карты на карту, или P2P переводы, довольно популярны среди клиентов украинских банков, в том числе и в Ощадбанке. Такие услуги, как правило, происходят быстро и клиентам не нужно идти в отделения финучреждений.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как долго длятся зачисления средств в Ощадбанке.

Реклама
Читайте также:

Перевод средств с карты на карту в Ощадбанке

Как рассказали журналисту Новини.LIVE в службе поддержки банка, процедура зачисления средств может длиться до двух дней. Это установленный срок обработки операций между банком и международной платежной системой.

"Все операции банком проходят финансовую обработку. Также банк направляет запрос на получение средств банку получателя и ожидает ответ. Это не является мгновенным", — отметили в службе поддержки.

В то же время все расходные операции в Ощадбанке происходят в срок до 30 дней.

"Это максимальный срок обработки. Как только банк получает подтверждение о принятии платежа другим банком, операция завершается успешно", — говорится в сообщении.

Что делать, если перевод не зачислили

Если к получателю так и не поступил денежный перевод, тогда отправителю следует обратиться в контакт-центр и уточнить дальнейшие действия. В Ощадбанке проверят информацию о том, как можно вернуть деньги.

Ранее мы писали, что за получение некоторых справок в Ощадбанке надо платить дополнительные деньги. Известно, сколько стоит оформление справки о состоянии счета. Еще мы рассказывали об изменениях, которые ожидают клиентов Ощадбанка с 1 января. Известно, о каких нововведениях идет речь.

Ощадбанк деньги банки денежные переводы карточка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации