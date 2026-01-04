Видео
Разрыв сотрудничества с Ощадбанком — кому грозит в 2026 году

Разрыв сотрудничества с Ощадбанком — кому грозит в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 06:01
Ощадбанк прекратит сотрудничество с клиентами — кого коснется в 2026 году
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине продолжает действовать закон о финансовом мониторинге, в рамках которого выявляют незаконные доходы граждан. Известно, как действуют в таких случаях в отношении клиентов государственного "Ощадбанка".

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

Читайте также:

Когда Ощадбанк может разрывать соглашения о сотрудничестве

Согласно части 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Ощадбанк активно проверяет операции как физических лиц, так и предпринимателей или юридических лиц в Украине.

В банке действуют специальные алгоритмы выявления подозрительных финансовых операций, которые не разглашают. В случае появления подозрений относительно деятельности клиента — ему могут заблокировать счет до выяснения обстоятельств или разорвать договор о сотрудничестве, если подозрения подтвердятся.

Самым частым поводом для расторжения отношений является осуществление подозрительных платежей по банковскому счету клиента.

Среди других оснований для того, чтобы финучреждение прекратило обслуживание клиента:

  1. Операции, которые по показателям банка вызывают сомнения из-за несоответствия указанных доходов;
  2. Непредоставление документов, которые позволят проверить деятельность;
  3. Указанная недостоверная информация о клиенте;
  4. Невозможность осуществить идентификацию лица, в интересах которого происходит финансовая операция.

Как вывести заблокированные деньги из банка

После появления подозрений банк блокирует счет и запрашивает дополнительную информацию о платежах. Если решение будет не в пользу клиента, ему пришлют уведомление об отказе от сотрудничества.

На вывод остатка на счете в другой банк отводится 30 календарных дней. Чтобы воспользоваться такой возможностью, клиент должен подать:

  • заявление о переводе остатка средств;
  • реквизиты банковского счета, открытого на имя клиента в другом банке;
  • паспорт гражданина/другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код.

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка должны лично прибыть в отделение для оформления новых карт. Речь идет о тех, кому были заблокированы старые карты.

Еще рассказывали, что в Ощадбанке предусмотрена комиссия за неактивные счета. Чтобы ее не взимали, необходимо написать в отделении заявление о закрытии банковского счета.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
