Ощадбанк прекратит сотрудничество с клиентами — кого коснется в 2026 году

Разрыв сотрудничества с Ощадбанком — кому грозит в 2026 году
В 2026 году в Украине продолжает действовать закон о финансовом мониторинге, в рамках которого выявляют незаконные доходы граждан. Известно, как действуют в таких случаях в отношении клиентов государственного "Ощадбанка".
Когда Ощадбанк может разрывать соглашения о сотрудничестве
Согласно части 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Ощадбанк активно проверяет операции как физических лиц, так и предпринимателей или юридических лиц в Украине.
В банке действуют специальные алгоритмы выявления подозрительных финансовых операций, которые не разглашают. В случае появления подозрений относительно деятельности клиента — ему могут заблокировать счет до выяснения обстоятельств или разорвать договор о сотрудничестве, если подозрения подтвердятся.
Самым частым поводом для расторжения отношений является осуществление подозрительных платежей по банковскому счету клиента.
Среди других оснований для того, чтобы финучреждение прекратило обслуживание клиента:
- Операции, которые по показателям банка вызывают сомнения из-за несоответствия указанных доходов;
- Непредоставление документов, которые позволят проверить деятельность;
- Указанная недостоверная информация о клиенте;
- Невозможность осуществить идентификацию лица, в интересах которого происходит финансовая операция.
Как вывести заблокированные деньги из банка
После появления подозрений банк блокирует счет и запрашивает дополнительную информацию о платежах. Если решение будет не в пользу клиента, ему пришлют уведомление об отказе от сотрудничества.
На вывод остатка на счете в другой банк отводится 30 календарных дней. Чтобы воспользоваться такой возможностью, клиент должен подать:
- заявление о переводе остатка средств;
- реквизиты банковского счета, открытого на имя клиента в другом банке;
- паспорт гражданина/другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код.
