Ощадбанк прекратит сотрудничество с клиентами — кого коснется в 2026 году

В 2026 году в Украине продолжает действовать закон о финансовом мониторинге, в рамках которого выявляют незаконные доходы граждан. Известно, как действуют в таких случаях в отношении клиентов государственного "Ощадбанка".

Когда Ощадбанк может разрывать соглашения о сотрудничестве

Согласно части 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Ощадбанк активно проверяет операции как физических лиц, так и предпринимателей или юридических лиц в Украине.

В банке действуют специальные алгоритмы выявления подозрительных финансовых операций, которые не разглашают. В случае появления подозрений относительно деятельности клиента — ему могут заблокировать счет до выяснения обстоятельств или разорвать договор о сотрудничестве, если подозрения подтвердятся.

Самым частым поводом для расторжения отношений является осуществление подозрительных платежей по банковскому счету клиента.

Среди других оснований для того, чтобы финучреждение прекратило обслуживание клиента:

Операции, которые по показателям банка вызывают сомнения из-за несоответствия указанных доходов; Непредоставление документов, которые позволят проверить деятельность; Указанная недостоверная информация о клиенте; Невозможность осуществить идентификацию лица, в интересах которого происходит финансовая операция.

Как вывести заблокированные деньги из банка

После появления подозрений банк блокирует счет и запрашивает дополнительную информацию о платежах. Если решение будет не в пользу клиента, ему пришлют уведомление об отказе от сотрудничества.

На вывод остатка на счете в другой банк отводится 30 календарных дней. Чтобы воспользоваться такой возможностью, клиент должен подать:

заявление о переводе остатка средств;

реквизиты банковского счета, открытого на имя клиента в другом банке;

паспорт гражданина/другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код.

