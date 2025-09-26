Видео
Главная Финансы Ощадбанк предупредил об отсутствии услуги по е-подписи — детали

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 06:01
В Ощадбанке предупредили об отсутствующей услуге по КЭП — что надо знать
Отделение Ощадбанка в столице. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного "Ощадбанка" назвали варианты верификации из-за временного отсутствия возможности оформления квалифицированной электронной подписи (КЭП). Украинцы могут воспользоваться рядом других доступных способов получения цифровой подписи.

Об этом сообщил представитель банка в соцсети Facebook.

Как действовать клиентам Ощадбанка, пока отсутствует услуга

В одном из сообщений клиент банка обратился к представителям финучреждения с вопросом, доступна ли возможность оформления в Ощадбанке квалифицированной электронной подписи (КЭП). Она является цифровым средством подтверждения подлинности и целостности е-документов.

"Подскажите, есть ли возможность сделать КЭП у вас?", — говорится в обращении гражданина на странице банка в соцсети.

Представитель Ощадбанка отметил, что сейчас отсутствует соответствующая услуга. Однако для граждан доступна верификация другими способами

"Временно в банке нет возможности оформить КЭП. В то же время, должен сообщить, в большинстве внешних систем можно верифицироваться с помощью систем BankID или Дія подпись", — говорится в сообщении.

Также в системах, которые не предоставляют возможности верификации с помощью систем BankID или Дія, украинцам доступна возможность оформления отдельной подписи — получение облачной и файловой подписи на базе АЦСК "Вчасно.КЭП".

Инструкция получения облачной и файловой подписи

Чтобы получить облачную и файловую подпись на базе АЦСК, необходимо зайти на портал "Вчасно.КЭП":

  • выбрать функцию "Получить КЭП";
  • авторизоваться с помощью личной электронной почты" (если нет регистрации в системе, то нужно создать учетную запись);
  • после входа в систему выбрать функцию "Получить КЭП";
  • выбрать получение КЭП для физического лица;
  • верифицироваться с помощью приложения "Дія" путем считывания QR-кода"
  • после этого необходимо ввести ОТП пароль, полученный на номер телефона;
  • затем нужно придумать PIN-код к создаваемому КЭПу.

"Получение идентификатора облачного КЭПа и файлового КЭПа будет сохранено в загрузках персонального компьютера", — добавили в банке.

Ощадбанк
Скриншот: Источник: Ощадбанк в Fb

Напомним, некоторые клиенты Ощадбанка должны актуализировать данные. Для этого просят прибыть в отделение с документами до октября этого года.

Также мы писали, кто может потерять доступ к деньгам на картах Ощадбанка. Как пояснили в ПФУ, речь идет о требовании пройти процедуру идентификации.

онлайн-услуги Ощадбанк банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
