В Ощадбанке предупредили об отсутствующей услуге по КЭП — что надо знать

Ощадбанк предупредил об отсутствии услуги по е-подписи — детали
Клиентам государственного "Ощадбанка" назвали варианты верификации из-за временного отсутствия возможности оформления квалифицированной электронной подписи (КЭП). Украинцы могут воспользоваться рядом других доступных способов получения цифровой подписи.
Об этом сообщил представитель банка в соцсети Facebook.
Как действовать клиентам Ощадбанка, пока отсутствует услуга
В одном из сообщений клиент банка обратился к представителям финучреждения с вопросом, доступна ли возможность оформления в Ощадбанке квалифицированной электронной подписи (КЭП). Она является цифровым средством подтверждения подлинности и целостности е-документов.
"Подскажите, есть ли возможность сделать КЭП у вас?", — говорится в обращении гражданина на странице банка в соцсети.
Представитель Ощадбанка отметил, что сейчас отсутствует соответствующая услуга. Однако для граждан доступна верификация другими способами
"Временно в банке нет возможности оформить КЭП. В то же время, должен сообщить, в большинстве внешних систем можно верифицироваться с помощью систем BankID или Дія подпись", — говорится в сообщении.
Также в системах, которые не предоставляют возможности верификации с помощью систем BankID или Дія, украинцам доступна возможность оформления отдельной подписи — получение облачной и файловой подписи на базе АЦСК "Вчасно.КЭП".
Инструкция получения облачной и файловой подписи
Чтобы получить облачную и файловую подпись на базе АЦСК, необходимо зайти на портал "Вчасно.КЭП":
- выбрать функцию "Получить КЭП";
- авторизоваться с помощью личной электронной почты" (если нет регистрации в системе, то нужно создать учетную запись);
- после входа в систему выбрать функцию "Получить КЭП";
- выбрать получение КЭП для физического лица;
- верифицироваться с помощью приложения "Дія" путем считывания QR-кода"
- после этого необходимо ввести ОТП пароль, полученный на номер телефона;
- затем нужно придумать PIN-код к создаваемому КЭПу.
"Получение идентификатора облачного КЭПа и файлового КЭПа будет сохранено в загрузках персонального компьютера", — добавили в банке.
