Лимиты на переводы в Ощадбанке — когда невозможно отправить более 10 тыс. грн

Лимиты на переводы в Ощаде — когда не пропускают сумму 10 000
В госфинучреждении "Ощадбанк" действуют ограничения на осуществление переводов онлайн с целью защиты средств клиентов от мошенников. При определенных условиях сумма перевода денег не может превышать 10 тыс. грн.
Что стоит знать об ограничениях на переводы в Ощадбанке
Согласно правилам финучреждения, в 2025 году действия клиентов в вопросе осуществления переводов через официальный портал или мобильное приложение "Ощад24/7" могут ограничиваться.
Соответствующие меры введены с целью обеспечения безопасности банковских счетов граждан от различных мошеннических схем.
Одним из таких предохранителей является установленный лимит, распространяющийся на все банковские карты Ощадбанка, в ночное время. Согласно ему, разрешается к переводу сумма финансовой операции, не превышающая 10 тыс. грн.
Как пояснили в банке, как правило, именно в ночной период фиксируют повышенную мошенническую активность. В связи с этим клиенты должны выполнять перерасчет средств, превышающий сумму ограничения, в дневное время суток.
Какие еще действуют ограничения на переводы онлайн
Также в рамках усиленной защиты денежных средств клиентов при осуществлении переводов онлайн введен лимит на отправку суммы, превышение которой требует дополнительного подтверждения.
Так, при осуществлении пополнения счетов через приложение на сумму в более чем 1 тыс. грн, клиенту приходит сообщение на финансовый номер телефона. Только после введения соответствующего кода разрешается отправка.
В прошлом году действовал лимит в 2 тыс. грн, после всплеска мошенничества в 2025 году банк опустил лимит до 100 грн. Однако впоследствии повысил до 1 тыс. грн для большего удобства клиентов.
Соответствующие требования предусмотрены в постановлении №58 Национального банка Украины (НБУ) "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".
