Лимиты на переводы в Ощаде — когда не пропускают сумму 10 000

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 06:00
обновлено: 16:04
Лимиты на переводы в Ощадбанке — когда невозможно отправить более 10 тыс. грн
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

В госфинучреждении "Ощадбанк" действуют ограничения на осуществление переводов онлайн с целью защиты средств клиентов от мошенников. При определенных условиях сумма перевода денег не может превышать 10 тыс. грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

Читайте также:

Что стоит знать об ограничениях на переводы в Ощадбанке

Согласно правилам финучреждения, в 2025 году действия клиентов в вопросе осуществления переводов через официальный портал или мобильное приложение "Ощад24/7" могут ограничиваться.

Соответствующие меры введены с целью обеспечения безопасности банковских счетов граждан от различных мошеннических схем.

Одним из таких предохранителей является установленный лимит, распространяющийся на все банковские карты Ощадбанка, в ночное время. Согласно ему, разрешается к переводу сумма финансовой операции, не превышающая 10 тыс. грн.

Как пояснили в банке, как правило, именно в ночной период фиксируют повышенную мошенническую активность. В связи с этим клиенты должны выполнять перерасчет средств, превышающий сумму ограничения, в дневное время суток.

Какие еще действуют ограничения на переводы онлайн

Также в рамках усиленной защиты денежных средств клиентов при осуществлении переводов онлайн введен лимит на отправку суммы, превышение которой требует дополнительного подтверждения.

Так, при осуществлении пополнения счетов через приложение на сумму в более чем 1 тыс. грн, клиенту приходит сообщение на финансовый номер телефона. Только после введения соответствующего кода разрешается отправка.

В прошлом году действовал лимит в 2 тыс. грн, после всплеска мошенничества в 2025 году банк опустил лимит до 100 грн. Однако впоследствии повысил до 1 тыс. грн для большего удобства клиентов.

Соответствующие требования предусмотрены в постановлении №58 Национального банка Украины (НБУ) "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Ранее мы писали, что в Ощадбанке назвали дедлайн действия старых карт. Также рассказали, как без обращения в отделение можно продолжать осуществлять расчеты.

Еще рассказывали, как клиенты Ощадбанка могут меньше платить за услуги. Там объяснили, какой сервис можно самостоятельно отключить.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
