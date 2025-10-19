В Ощадбанке объяснили, почему возможны сбои в мобильном приложении

Человек держит телефон в руках. Фото: Freepik

В государственном "Ощадбанке" назвали причины, почему иногда возможны сбои в мобильном приложении и задержки в поступлении отправленных денежных переводов. В финучреждении объяснили, что временные трудности могут быть вызваны различными факторами.

Такая информация содержится в одном из комментариев на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

Почему возможны сбои в приложении Ощадбанка

Время от времени на странице банка появляются жалобы граждан о проблемах в работе мобильного приложения, а также о задержках при отправке денежных переводов. Некоторые граждане пишут, что средства поступают через несколько дней и наблюдается замедление работы онлайн-сервисов.

В Ощадбанке отметили, что мобильное приложение может иногда работать с перебоями, как правило, специалисты оперативно устраняют трудности. В таких случаях стоит через некоторое время попробовать осуществить операции. В основном технические трудности происходят на фоне:

Обновления банковских сервисов. Введения новых функций. Появления внезапных нештатных случаев.

"Такие случаи являются достаточно редким явлением и мы стараемся в кратчайшие сроки восстановить сервис", — отмечают в банке.

Задержки в отправке переводов в Ощадбанке

Относительно длительного поступления осуществленных денежных переводов в Ощадбанке, то это предусмотрено внутренними правилами финучреждения. Продолжительность отправки средств составляет три дня.

В случае отсутствия поступления денег в течение отведенного регламента причина может крыться в неправильности введенных отправителем реквизитов карты или счета получателей средств.

Задержки с переводами могут быть связаны с финансовым мониторингом, который предусматривает временную блокировку операций, если окажутся подозрительными. В случае проблем технического характера или из-за окончания срока действия карты можно обратиться в контакт-центр:

по номеру: 0800210800;

в форме обратной связи "Мобильный Ощад".

