В Ощадбанке объяснили, почему возможны сбои в мобильном приложении

Перебои в работе приложения Ощадбанка — три возможные причины
В государственном "Ощадбанке" назвали причины, почему иногда возможны сбои в мобильном приложении и задержки в поступлении отправленных денежных переводов. В финучреждении объяснили, что временные трудности могут быть вызваны различными факторами.
Такая информация содержится в одном из комментариев на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.
Почему возможны сбои в приложении Ощадбанка
Время от времени на странице банка появляются жалобы граждан о проблемах в работе мобильного приложения, а также о задержках при отправке денежных переводов. Некоторые граждане пишут, что средства поступают через несколько дней и наблюдается замедление работы онлайн-сервисов.
В Ощадбанке отметили, что мобильное приложение может иногда работать с перебоями, как правило, специалисты оперативно устраняют трудности. В таких случаях стоит через некоторое время попробовать осуществить операции. В основном технические трудности происходят на фоне:
- Обновления банковских сервисов.
- Введения новых функций.
- Появления внезапных нештатных случаев.
"Такие случаи являются достаточно редким явлением и мы стараемся в кратчайшие сроки восстановить сервис", — отмечают в банке.
Задержки в отправке переводов в Ощадбанке
Относительно длительного поступления осуществленных денежных переводов в Ощадбанке, то это предусмотрено внутренними правилами финучреждения. Продолжительность отправки средств составляет три дня.
В случае отсутствия поступления денег в течение отведенного регламента причина может крыться в неправильности введенных отправителем реквизитов карты или счета получателей средств.
Задержки с переводами могут быть связаны с финансовым мониторингом, который предусматривает временную блокировку операций, если окажутся подозрительными. В случае проблем технического характера или из-за окончания срока действия карты можно обратиться в контакт-центр:
- по номеру: 0800210800;
- в форме обратной связи "Мобильный Ощад".
