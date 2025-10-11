В Ощадбанке можно актуализировать данные онлайн — сроки и нюансы процедуры

Клиенты могут актуализировать данные в "Ощад 24/7" — какие сроки
Госфинучреждение "Ощадбанк" напомнило клиентам о возможности актуализации персональной информации без необходимости посещения отделений. Известно, когда и как можно обновить данные мобильном приложении "Ощад 24/7".
Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на пояснения банка.
Необходимость обновления данных в Ощадбанке в 2025 году
Финучреждение в рамках требований Национального банка Украины (НБУ) в этом году информирует клиентов о необходимости регулярного обновления персональных данных. Такое требование действует для всех банковских учреждений, ведь предусмотрено законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Учитывая степень риска деловых отношений, гражданам может в разный срок поступать соответствующее требование. В частности, некоторые обязаны проходить такую процедуру чаще других. Максимально клиенты должны обновлять данные один раз в течение года. Предусмотрена такая регулярность:
- В случае высокого риска для деловых отношений — раз в год.
- В случае среднего риска для деловых отношений — раз в три года.
- В случае отсутствия каких-либо подозрений — раз в пять лет.
Гражданам, которые получат уведомление в мобильном приложении или веб-версии "Ощад/24", необходимо будет пройти такую процедуру.
Как актуализировать информацию онлайн
В случае возникновения необходимости актуализировать информацию клиентам поступит сообщение за 30 дней до дедлайна.
Обновить данные можно дистанционно в "Ощад24". Для этого нужно:
- нажать на сообщение о требовании обновления данных;
- перейти в пункт "Еще" и зайти в собственный профиль;
- ознакомиться с информацией, предоставленной ранее;
- подтвердить в случае отсутствия изменений или добавить обновление.
Также актуализировать информацию можно в отделении банка.
"Банк обязан принимать меры для надлежащей проверки и обеспечивать актуальность полученных и имеющихся документов, а также информации о клиенте на основании предоставленных им официальных документов или их копий", — пояснили в финучреждении.
