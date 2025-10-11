Видео
Главная Финансы Клиенты могут актуализировать данные в "Ощад 24/7" — какие сроки

Клиенты могут актуализировать данные в "Ощад 24/7" — какие сроки

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 06:01
В Ощадбанке можно актуализировать данные онлайн — сроки и нюансы процедуры
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" напомнило клиентам о возможности актуализации персональной информации без необходимости посещения отделений. Известно, когда и как можно обновить данные мобильном приложении "Ощад 24/7".

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на пояснения банка.

Читайте также:

Необходимость обновления данных в Ощадбанке в 2025 году

Финучреждение в рамках требований Национального банка Украины (НБУ) в этом году информирует клиентов о необходимости регулярного обновления персональных данных. Такое требование действует для всех банковских учреждений, ведь предусмотрено законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Учитывая степень риска деловых отношений, гражданам может в разный срок поступать соответствующее требование. В частности, некоторые обязаны проходить такую процедуру чаще других. Максимально клиенты должны обновлять данные один раз в течение года. Предусмотрена такая регулярность:

  1. В случае высокого риска для деловых отношений — раз в год.
  2. В случае среднего риска для деловых отношений — раз в три года.
  3. В случае отсутствия каких-либо подозрений — раз в пять лет.

Гражданам, которые получат уведомление в мобильном приложении или веб-версии "Ощад/24", необходимо будет пройти такую процедуру.

Как актуализировать информацию онлайн

В случае возникновения необходимости актуализировать информацию клиентам поступит сообщение за 30 дней до дедлайна.

Обновить данные можно дистанционно в "Ощад24". Для этого нужно:

  • нажать на сообщение о требовании обновления данных;
  • перейти в пункт "Еще" и зайти в собственный профиль;
  • ознакомиться с информацией, предоставленной ранее;
  • подтвердить в случае отсутствия изменений или добавить обновление.

Также актуализировать информацию можно в отделении банка.

"Банк обязан принимать меры для надлежащей проверки и обеспечивать актуальность полученных и имеющихся документов, а также информации о клиенте на основании предоставленных им официальных документов или их копий", — пояснили в финучреждении.

Также рассказывали, что клиенты Ощадбанка могут получить 50% скидки на некоторые поездки на такси. Такая возможность будет действовать в восьми городах Украины.

Кроме того, писали, что в Ощадбанке советуют закрыть неактивные карточные счета. Это необходимо сделать, поскольку в случае неиспользования карт, банк все равно будет взимать специальную комиссию.

Ощадбанк деньги банки услуги банковские счета Ощад24
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
