В Ощадбанке можно актуализировать данные онлайн — сроки и нюансы процедуры

Госфинучреждение "Ощадбанк" напомнило клиентам о возможности актуализации персональной информации без необходимости посещения отделений. Известно, когда и как можно обновить данные мобильном приложении "Ощад 24/7".

Необходимость обновления данных в Ощадбанке в 2025 году

Финучреждение в рамках требований Национального банка Украины (НБУ) в этом году информирует клиентов о необходимости регулярного обновления персональных данных. Такое требование действует для всех банковских учреждений, ведь предусмотрено законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Учитывая степень риска деловых отношений, гражданам может в разный срок поступать соответствующее требование. В частности, некоторые обязаны проходить такую процедуру чаще других. Максимально клиенты должны обновлять данные один раз в течение года. Предусмотрена такая регулярность:

В случае высокого риска для деловых отношений — раз в год. В случае среднего риска для деловых отношений — раз в три года. В случае отсутствия каких-либо подозрений — раз в пять лет.

Гражданам, которые получат уведомление в мобильном приложении или веб-версии "Ощад/24", необходимо будет пройти такую процедуру.

Как актуализировать информацию онлайн

В случае возникновения необходимости актуализировать информацию клиентам поступит сообщение за 30 дней до дедлайна.

Обновить данные можно дистанционно в "Ощад24". Для этого нужно:

нажать на сообщение о требовании обновления данных;

перейти в пункт "Еще" и зайти в собственный профиль;

ознакомиться с информацией, предоставленной ранее;

подтвердить в случае отсутствия изменений или добавить обновление.

Также актуализировать информацию можно в отделении банка.

"Банк обязан принимать меры для надлежащей проверки и обеспечивать актуальность полученных и имеющихся документов, а также информации о клиенте на основании предоставленных им официальных документов или их копий", — пояснили в финучреждении.

