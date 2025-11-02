Комиссии в Ощадбанке — клиентам назвали выгодный тариф для переводов

Комиссии за переводы — в Ощадбанке назвали выгодный тариф
Тарифная политика госфинучреждения "Ощадбанк" предусматривает взимание определенного процента комиссии за перевод средств в зависимости от канала осуществления и типов карт. В банке назвали вариант, который не предусматривает уплаты за соответствующую операцию.
Об этом говорится на официальной странице банка в социальной сети Facebook.
Взимание комиссии за переводы в Ощадбанке
Как отмечается в одном из сообщений, клиентка попросила объяснить представителей банка, какая может быть сумма комиссии за определенный вид перечисления средств. Она отметила, что сложно сориентироваться, учитывая то, что взыскание в тарифной информации указывается, как правило, в процентах.
Речь идет о переводе средств с карты Ощадбанка на счет другого финучреждения.
"Скажите, пожалуйста, какая комиссия в гривнах будет, если с карты Ощадбанка перечислить 3000 грн на универсальную карту visa ПриватБанка?", — отмечается в обращении гражданки.
Какие суммы предусмотрены за переводы
Представитель Ощадбанка объяснил, что точно узнать, сколько именно банк спишет за операцию по переводу можно, если знать, какой тарифный пакет карты и ее тип.
В частности, если речь идет о карте социальная/пенсионная, то комиссия за осуществление перевода будет составлять 1% +5 грн. То есть, если сумма равна 3 тыс. грн, то взыскание будет в размере 35 грн (3 тыс. грн * 1% + 5 грн = 35 грн).
Также работник банка рассказал о более выгодном тарифе. Так, если речь идет о тарифном пакете "Моя карта", то он позволяет осуществлять переводы до 20 тыс. грн в месяц без комиссии в пределах единого лимита.
В банке посоветовали клиентам, которые не могут сориентироваться относительно размеров комиссий на сайте банка, обращаться на "горячую линию".
"Для детальной проверки информации, какая открыта карта и будет ли удерживаться комиссия при переводе вы всегда можете позвонить в контакт-центр банка 0800210800", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Ощадбанке действуют определенные правила по закрытию платежных карт, которыми клиенты не пользуются. Это необходимо сделать, чтобы избежать взыскания комиссии.
Также мы рассказывали, что в Ощадбанке есть возможность получить деньги на покупки в рамках акции. Сертификаты на покупки будут доступны владельцам одной из карт.
Читайте Новини.LIVE!