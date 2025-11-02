Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Комиссии за переводы — в Ощадбанке назвали выгодный тариф

Комиссии за переводы — в Ощадбанке назвали выгодный тариф

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 06:01
обновлено: 16:14
Комиссии в Ощадбанке — клиентам назвали выгодный тариф для переводов
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

Тарифная политика госфинучреждения "Ощадбанк" предусматривает взимание определенного процента комиссии за перевод средств в зависимости от канала осуществления и типов карт. В банке назвали вариант, который не предусматривает уплаты за соответствующую операцию.

Об этом говорится на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Взимание комиссии за переводы в Ощадбанке

Как отмечается в одном из сообщений, клиентка попросила объяснить представителей банка, какая может быть сумма комиссии за определенный вид перечисления средств. Она отметила, что сложно сориентироваться, учитывая то, что взыскание в тарифной информации указывается, как правило, в процентах.

Речь идет о переводе средств с карты Ощадбанка на счет другого финучреждения.

"Скажите, пожалуйста, какая комиссия в гривнах будет, если с карты Ощадбанка перечислить 3000 грн на универсальную карту visa ПриватБанка?", — отмечается в обращении гражданки.

Какие суммы предусмотрены за переводы

Представитель Ощадбанка объяснил, что точно узнать, сколько именно банк спишет за операцию по переводу можно, если знать, какой тарифный пакет карты и ее тип.

В частности, если речь идет о карте социальная/пенсионная, то комиссия за осуществление перевода будет составлять 1% +5 грн. То есть, если сумма равна 3 тыс. грн, то взыскание будет в размере 35 грн (3 тыс. грн * 1% + 5 грн = 35 грн).

Также работник банка рассказал о более выгодном тарифе. Так, если речь идет о тарифном пакете "Моя карта", то он позволяет осуществлять переводы до 20 тыс. грн в месяц без комиссии в пределах единого лимита.

Ощадбанк
Тарифы. Источник: Ощадбанк

В банке посоветовали клиентам, которые не могут сориентироваться относительно размеров комиссий на сайте банка, обращаться на "горячую линию".

"Для детальной проверки информации, какая открыта карта и будет ли удерживаться комиссия при переводе вы всегда можете позвонить в контакт-центр банка 0800210800", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке действуют определенные правила по закрытию платежных карт, которыми клиенты не пользуются. Это необходимо сделать, чтобы избежать взыскания комиссии.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке есть возможность получить деньги на покупки в рамках акции. Сертификаты на покупки будут доступны владельцам одной из карт.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации