Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Блокировка карт клиентов Ощада — в банке назвали причины

Блокировка карт клиентов Ощада — в банке назвали причины

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 06:01
обновлено: 23:21
В Ощадбанке объяснили причины блокировки карт после идентификации
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, почему возможна блокировка платежных карт после процедуры видеоидентификации. Там отметили, что просьба прибыть в отделение имеет свои основания для продолжения сотрудничества.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Блокировка карты Ощадбанка после идентификации

В банк обратилась одна из гражданок с вопросом, почему после процедуры видеоидентификации была заблокирована возможность осуществления любых операций по карте.

Речь идет о блокировании карты женщины, которая находится на неподконтрольной Украине территории. Она несколько раз проходила видеоидентификацию, однако в итоге доступа к карте не предоставили. Вместо этого попросили специально прибыть в отделение на подконтрольную территорию.

"Моя пенсионная карта *3737 была заблокирована в декабре 2024 года без предупреждения и объяснения причин. На карту Ощадбанка получаю пенсию, других средств к существованию не имею. Люди помогли подать заявление на идентификацию, я ее прошла, но мне ничего не разблокировали в марте. Попросила помочь повторно подать заявку, 5.09.25 снова по видеосвязи ответила на все вопросы, на что получила ответ от оператора — приезжайте в банк...", — говорится в сообщении.

Объяснение представителя Ощадбанка

Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, ситуации по счетам каждого клиента могут быть разными. В случае процедуры идентификации — женщина могла ее не пройти по определенным банком причинам, поэтому, согласно правилам, необходимо личное прибытие в отделение.

"Ситуации по счетам каждого клиента могут быть разными. Клиентка сообщила, что предоставила ответы оператору по видеозвонку, но, возможно, она не прошла эту идентификацию, из-за чего было рекомендовано обратиться лично в отделение банка. Блокировка карты может происходить в соответствии с требованиями действующего законодательства и законов НБУ, которые банк ни в коем случае не нарушает", — сообщил работник финучреждения.

Также по информации банка, не пройти идентификацию можно в случае:

  • игнорирования дедлайна идентификации;
  • отсутствия электронной подписи (КЭП), что является обязательным для дистанционной идентификации.

В то же время, если гражданин идентифицировался, но не подал уведомление о том, что не получает пенсию от РФ, то тоже необходимо подать такое уведомление для сохранения права на выплаты.

Также летом банк заблокировал ряд старых карт, в частности, на которых на счету "ноль" средств, а для открытия новых — необходимо лично прибыть в отделение банка. Кроме того, в случае появления долгов возможна блокировка карты по решению суда.

Ранее мы писали о причинах ареста денег на счетах в Ощадбанке. Банк обязан предоставить доступ к определенной сумме средств.

Также мы рассказывали, что клиентов Ощадбанка просят обновить информацию, даже если не произошли изменения. В банке дали объяснения, как осуществить такую процедуру.

Ощадбанк деньги банки банковские карты блокирование
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации