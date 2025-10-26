В Ощадбанке объяснили причины блокировки карт после идентификации

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, почему возможна блокировка платежных карт после процедуры видеоидентификации. Там отметили, что просьба прибыть в отделение имеет свои основания для продолжения сотрудничества.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Блокировка карты Ощадбанка после идентификации

В банк обратилась одна из гражданок с вопросом, почему после процедуры видеоидентификации была заблокирована возможность осуществления любых операций по карте.

Речь идет о блокировании карты женщины, которая находится на неподконтрольной Украине территории. Она несколько раз проходила видеоидентификацию, однако в итоге доступа к карте не предоставили. Вместо этого попросили специально прибыть в отделение на подконтрольную территорию.

"Моя пенсионная карта *3737 была заблокирована в декабре 2024 года без предупреждения и объяснения причин. На карту Ощадбанка получаю пенсию, других средств к существованию не имею. Люди помогли подать заявление на идентификацию, я ее прошла, но мне ничего не разблокировали в марте. Попросила помочь повторно подать заявку, 5.09.25 снова по видеосвязи ответила на все вопросы, на что получила ответ от оператора — приезжайте в банк...", — говорится в сообщении.

Объяснение представителя Ощадбанка

Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, ситуации по счетам каждого клиента могут быть разными. В случае процедуры идентификации — женщина могла ее не пройти по определенным банком причинам, поэтому, согласно правилам, необходимо личное прибытие в отделение.

"Ситуации по счетам каждого клиента могут быть разными. Клиентка сообщила, что предоставила ответы оператору по видеозвонку, но, возможно, она не прошла эту идентификацию, из-за чего было рекомендовано обратиться лично в отделение банка. Блокировка карты может происходить в соответствии с требованиями действующего законодательства и законов НБУ, которые банк ни в коем случае не нарушает", — сообщил работник финучреждения.

Также по информации банка, не пройти идентификацию можно в случае:

игнорирования дедлайна идентификации;

отсутствия электронной подписи (КЭП), что является обязательным для дистанционной идентификации.

В то же время, если гражданин идентифицировался, но не подал уведомление о том, что не получает пенсию от РФ, то тоже необходимо подать такое уведомление для сохранения права на выплаты.

Также летом банк заблокировал ряд старых карт, в частности, на которых на счету "ноль" средств, а для открытия новых — необходимо лично прибыть в отделение банка. Кроме того, в случае появления долгов возможна блокировка карты по решению суда.

Ранее мы писали о причинах ареста денег на счетах в Ощадбанке. Банк обязан предоставить доступ к определенной сумме средств.

Также мы рассказывали, что клиентов Ощадбанка просят обновить информацию, даже если не произошли изменения. В банке дали объяснения, как осуществить такую процедуру.