Ощадбанк предоставит деньги на покупки — кто и как может присоединиться к программе

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

До 16 ноября 2025 года клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" могут получить сертификаты на покупки. Воспользоваться ею могут владельцы одной из банковских карт при условии осуществления расчетов на определенную сумму.

Об этом говорится на официальном портале банка.

Подробнее о сертификатах в Ощадбанке

Согласно акции, присоединиться к розыгрышу подарков могут владельцы карты Лайкью Mastercard от Ощадбанка. Чтобы стать участником, нужно только делать расчеты картой за товары. А именно:

покупать любые товары на сумму, превышающую 500 грн;

осуществлять оплату исключительно картой Лайкью Mastercard от Ощада.

По правилам акции, участники могут попасть в списки победителей на подарки от Ощадбанка. Речь идет об:

Электронных сертификатах на 500 грн.

Компактных 3D-принтерах.

Смартфоне.

Что стоит знать о карте Лайкью

Карта под названием "Лайкью" является специальной картой для детей. Она позволяет самым молодым клиентам банка развивать финансовые навыки. Родители имеют возможность контролировать расходы, установив необходимые лимиты.

Благодаря такой карте дети от шести лет и молодежь могут:

самостоятельно осуществлять расчеты;

накапливать проценты;

получать бонусы и обменивать на подарки.

У карты есть такие преимущества:

за оплату от 50 грн накапливаются баллы в программе "Mastercard Больше";

возможность приумножения финансов с сервисом "Мобильные сбережения" и 3% на остаток;

возможность привязки карты к Apple Pay/Google Pay.

Чтобы оформить такую карту, нужны:

ID-карта или свидетельство о рождении ребенка;

идентификационный код (при наличии).

По данным банка, речь идет о единственной детской карте в Украине, которую можно оформить в чат-боте (Viber, Telegram, Facebook) или на официальном портале. Также можно оформить в банковском отделении.

