Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новые правила в Ощадбанке — что ждет клиентов с 1 октября

Новые правила в Ощадбанке — что ждет клиентов с 1 октября

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 06:01
В Ощадбанке ожидаются изменения для части клиентов с 1 октября — кого коснется
Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С 1 октября 2025 года для некоторых клиентов в государственном "Ощадбанке" произойдут изменения. Речь идет о деньгах владельцев старых карт, которые проигнорировали требование актуализации данных.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-центра финучреждения.

Реклама
Читайте также:

Что изменится для клиентов Ощадбанка с 1 октября

Изменения коснутся тех украинцев, которые являются владельцами карт Ощадбанка, однако не совершали ими никаких операций по меньшей мере три года. Им было отведено время до 30 сентября для:

  • прибытия в отделения банка для актуализации идентификационной информации и прохождения верификации в отделении;
  • снятия средств с текущих/депозитных счетов.

Для этого требовали иметь при себе паспорт гражданина и идентификационный код.

Для тех, кто проигнорировал, требование обратиться в банковские отделения банка, с 1 октября заработают следующие изменения:

  • будет предоставлен статус для остаточных средств — "недвижимые вклады";
  • ежемесячно начнется списание денег за обслуживание в соответствии с тарифами.

Однако комиссию не будут применять к арестованным счетам и тем, которые частично выданы как наследство.

Сроки действия банковских карт Ощадбанка

Летом Ощадбанк продлил действие старых карт во время военного положения до 31 декабря 2025 года. Однако соответствующее решение коснулось не всех.

В частности, банк не продлил сроки для карт, действие которых истекло до 2 февраля 2022 года, а также карт, где остаток на счете равнялся нулю, и не фиксировалось никаких операций за последние пол года, карт, по которым в течение января — февраля 2025 года была осуществлена ​​хотя бы одна финансовая операция картой в кассе, банкомате, терминале украинских банков.

Ранее мы писали, как получить деньги в Ощадбанке в случае закрытия счета. Для этого клиент должен лично прибыть в отделение учреждения.

Также сообщалось, что в "Ощадбанке" предусмотрены фиксированные ограничения на переводы в приложении. Известно, как изменились лимиты для защиты от мошенников в 2025 году.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации