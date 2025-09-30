В Ощадбанке ожидаются изменения для части клиентов с 1 октября — кого коснется

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С 1 октября 2025 года для некоторых клиентов в государственном "Ощадбанке" произойдут изменения. Речь идет о деньгах владельцев старых карт, которые проигнорировали требование актуализации данных.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-центра финучреждения.

Что изменится для клиентов Ощадбанка с 1 октября

Изменения коснутся тех украинцев, которые являются владельцами карт Ощадбанка, однако не совершали ими никаких операций по меньшей мере три года. Им было отведено время до 30 сентября для:

прибытия в отделения банка для актуализации идентификационной информации и прохождения верификации в отделении;

снятия средств с текущих/депозитных счетов.

Для этого требовали иметь при себе паспорт гражданина и идентификационный код.

Для тех, кто проигнорировал, требование обратиться в банковские отделения банка, с 1 октября заработают следующие изменения:

будет предоставлен статус для остаточных средств — "недвижимые вклады";

ежемесячно начнется списание денег за обслуживание в соответствии с тарифами.

Однако комиссию не будут применять к арестованным счетам и тем, которые частично выданы как наследство.

Сроки действия банковских карт Ощадбанка

Летом Ощадбанк продлил действие старых карт во время военного положения до 31 декабря 2025 года. Однако соответствующее решение коснулось не всех.

В частности, банк не продлил сроки для карт, действие которых истекло до 2 февраля 2022 года, а также карт, где остаток на счете равнялся нулю, и не фиксировалось никаких операций за последние пол года, карт, по которым в течение января — февраля 2025 года была осуществлена ​​хотя бы одна финансовая операция картой в кассе, банкомате, терминале украинских банков.

