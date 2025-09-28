Видео
Атака РФ на Киев — известно о погибших, среди них ребенок
Расчет баллами с карт Ощадбанка по-новому — что изменилось

Расчет баллами с карт Ощадбанка по-новому — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 06:01
Клиенты Ощадбанка могут рассчитываться баллами Mastercard Больше — программу расширили
Карта Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" объяснили клиентам, как работает новая опция в программе расчета баллами "Mastercard Больше". Речь идет о возможности участникам программы осуществлять расчеты такими баллами на маркетплейсе "Rozetka" и на АЗК "ОККО".

Об этом проинформировал глава правления финучреждения Сергей Наумов.

Читайте также:

Подробнее о расчете баллами с карт Ощадбанка

Как отметил Наумов, новой возможностью смогут воспользоваться
владельцы карт Ощадбанка, которые являются участниками программы "Mastercard Больше".

Новинка программы позволяет делать расчеты на вышеуказанных маркетплейсе и автозаправочных станциях баллами "Mastercard Больше".

Для того, чтобы начать осуществлять соответствующую оплату баллами, необходимо сделать несколько шагов:

  • проверить, что в соответствующем разделе сайта/приложения программы "Mastercard Больше" включены опции "оплата баллами" для партнеров программы "Rozetka" и АЗК "ОККО";
  • выбрать расчет баллами "Mastercard Больше" как вариант оплаты в приложении партнера/подтвердить кассиру на кассе партнера о желании рассчитаться баллами за покупку.

Правила конвертации баллов для расчета

По словам Сергея Наумова, баллы конвертируются в гривну так:

  1. по курсу 13 "золотых" баллов — 1 гривна для АЗК "ОККО";
  2. по курсу 15,6 "золотых" баллов — 1 гривна для "Rozetka".

Соответствующая сумма в гривневом эквиваленте перечислится партнеру как расчет за купленный товар оператором программы.

Ощадбанк
Новая опция. Источник: Ощадбанк

"Накапливайте баллы в программе Mastercard Больше и самостоятельно делайте скидки на нужные товары", — добавил глава правления Ощадбанка.

Ранее мы писали, что Ощадбанк предупредил о временном отсутствии услуги по электронной подписи. Там предоставили инструкцию оформления облачной и файловой подписи.

Также сообщалось, кто из клиентов Ощадбанка может потерять доступ к средствам на картах. По данным ПФУ, этого можно избежать, если пройти процедуру идентификации.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
