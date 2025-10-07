В Ощадбанке расширили возможности для бизнеса — что нужно знать о кредитной программе Buy Easy

Авто в салоне. Фото: Freepik

В государственном "Ощадбанке" рассказали о запуске программы Buy Easy для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Благодаря сотрудничеству с автомобильным концерном Stellantis клиенты смогут взять кредиты на выгодных условиях на покупку автомобилей ряда иностранных марок.

Об этом проинформировал глава правления банка Сергей Наумов.

Согласно информации, Stellantis является одним из крупнейших автомобильных концернов мира, объединяющим 14 ведущих марок. В Украине официальным дистрибьютором является ООО "Пежо Ситроен Украина", которое имеет развитую дилерскую сеть.

Новая совместная с банком программа Buy Easy предусматривает доступное кредитование на покупку транспорта брендов:

Citroёn;

Peugeot;

Opel;

DS;

Jeep.

В Ощадбанке отметили, что стремятся, чтобы бизнес в стране продолжал развиваться даже во время полномасштабной войны.

Программа Buy Easy позволит предпринимателям и компаниям быстро получить современное авто на выгодных условиях.

"Простота оформления, прозрачность и партнерство с одним из мировых лидеров — именно те решения, в которых сегодня нуждается бизнес", — отметили в банке.

Условия кредитной программы в Ощадбанке

По словам Сергея Наумова, клиенты бизнес-сегмента смогут получить финансирование сроком до семи лет. При этом решение предоставят в течение нескольких часов.

Согласно условиям программы:

Срок кредита будет составлять до 84 месяцев. Ставка по кредиту будет равна от 0,01% годовых. Решение о кредите будут объявлять за два часа.

Уточнить детали можно в отделениях Ощадбанка или на горячей линии для бизнес-клиентов по номеру телефона: 0 800 219 800.

