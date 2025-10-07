Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Кредиты на авто в Ощадбанке — кому доступны новые предложения

Кредиты на авто в Ощадбанке — кому доступны новые предложения

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 06:01
В Ощадбанке расширили возможности для бизнеса — что нужно знать о кредитной программе Buy Easy
Авто в салоне. Фото: Freepik

В государственном "Ощадбанке" рассказали о запуске программы Buy Easy для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Благодаря сотрудничеству с автомобильным концерном Stellantis клиенты смогут взять кредиты на выгодных условиях на покупку автомобилей ряда иностранных марок.

Об этом проинформировал глава правления банка Сергей Наумов.

Читайте также:

Новые возможности для бизнеса с Ощадбанком

Согласно информации, Stellantis является одним из крупнейших автомобильных концернов мира, объединяющим 14 ведущих марок. В Украине официальным дистрибьютором является ООО "Пежо Ситроен Украина", которое имеет развитую дилерскую сеть.

Новая совместная с банком программа Buy Easy предусматривает доступное кредитование на покупку транспорта брендов:

  • Citroёn;
  • Peugeot;
  • Opel;
  • DS;
  • Jeep.

В Ощадбанке отметили, что стремятся, чтобы бизнес в стране продолжал развиваться даже во время полномасштабной войны.

Программа Buy Easy позволит предпринимателям и компаниям быстро получить современное авто на выгодных условиях.

"Простота оформления, прозрачность и партнерство с одним из мировых лидеров — именно те решения, в которых сегодня нуждается бизнес", — отметили в банке.

Условия кредитной программы в Ощадбанке

По словам Сергея Наумова, клиенты бизнес-сегмента смогут получить финансирование сроком до семи лет. При этом решение предоставят в течение нескольких часов.

Согласно условиям программы:

  1. Срок кредита будет составлять до 84 месяцев.
  2. Ставка по кредиту будет равна от 0,01% годовых.
  3. Решение о кредите будут объявлять за два часа.

Уточнить детали можно в отделениях Ощадбанка или на горячей линии для бизнес-клиентов по номеру телефона: 0 800 219 800.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке части клиентов грозит блокировка денег. Чтобы этого не произошло, необходимо обратиться в отделение банка.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке временно отсутствует услуга по электронной подписи. Там дали рекомендации, как оформить облачную и файловую подпись.

кредиты Ощадбанк авто деньги банки
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
