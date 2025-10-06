Пенсионные карты Ощадбанка — что должны знать украинцы, живущие за рубежом

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинцы, которые являются владельцами пенсионных карт Ощадбанка, могут не платить комиссию при снятии наличных в банкоматах. Но нужно помнить за лимиты: комиссия отсутствует, если раз в месяц снимать с карты до 10 тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Условия снятия наличных за границей

Если сумма превышает порог в 10 тысяч гривен, тогда применяется комиссия в размере 1% +5 гривен, рассказали в Ощадбанке.

Если клиент хочет снять наличные с пенсионной карты, сделать это можно в любом банкомате:

до 100 тысяч гривен в день (в эквиваленте) — если есть валютная карта;

в день (в эквиваленте) — если есть валютная карта; до 12,5 тысячи гривен в неделю (в эквиваленте) — если у вас гривневая карта.

В случае ограничений на счетах клиентам надо звонить в контакт-центр по телефону (044) 247-84-18 или воспользоваться бесплатным веб-звонком с сайта банка.

Где можно расплачиваться пенсионной картой Ощадбанка

За рубежом картой Ощадбанка можно платить:

в магазинах;

в заведениях питания.

Если оплата происходит в валюте, отличной от валюты карты, система автоматически конвертирует операцию. Дополнительная комиссия за эту услугу отсутствует. Деньги списываются по курсу, который установлен на день обработки операции банком и может отличаться от даты самой покупки.

При этом важно помнить, что за рубежом недоступны карты, выпущенными для получения адресной помощи ВПЛ, а также карты системы "Простір".

Ранее сообщалось, что Ощадбанк заблокирует часть платежных карт. Ограничения коснутся украинцев, которые живут за границей и на оккупированных РФ территориях. Узнавайте также, какие новые правила введет Ощадбанк с октября 2025 года.