Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсия на карте Ощадбанка — как снять без комиссии за границей

Пенсия на карте Ощадбанка — как снять без комиссии за границей

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 06:01
Пенсионные карты Ощадбанка — что должны знать украинцы, живущие за рубежом
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинцы, которые являются владельцами пенсионных карт Ощадбанка, могут не платить комиссию при снятии наличных в банкоматах. Но нужно помнить за лимиты: комиссия отсутствует, если раз в месяц снимать с карты до 10 тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Условия снятия наличных за границей

Если сумма превышает порог в 10 тысяч гривен, тогда применяется комиссия в размере 1% +5 гривен, рассказали в Ощадбанке.

Если клиент хочет снять наличные с пенсионной карты, сделать это можно в любом банкомате:

  • до 100 тысяч гривен в день (в эквиваленте) — если есть валютная карта;
  • до 12,5 тысячи гривен в неделю (в эквиваленте) — если у вас гривневая карта.

В случае ограничений на счетах клиентам надо звонить в контакт-центр по телефону (044) 247-84-18 или воспользоваться бесплатным веб-звонком с сайта банка.

Где можно расплачиваться пенсионной картой Ощадбанка

За рубежом картой Ощадбанка можно платить:

  • в магазинах;
  • в заведениях питания.

Если оплата происходит в валюте, отличной от валюты карты, система автоматически конвертирует операцию. Дополнительная комиссия за эту услугу отсутствует. Деньги списываются по курсу, который установлен на день обработки операции банком и может отличаться от даты самой покупки.

При этом важно помнить, что за рубежом недоступны карты, выпущенными для получения адресной помощи ВПЛ, а также карты системы "Простір".

Ранее сообщалось, что Ощадбанк заблокирует часть платежных карт. Ограничения коснутся украинцев, которые живут за границей и на оккупированных РФ территориях. Узнавайте также, какие новые правила введет Ощадбанк с октября 2025 года.

пенсии Ощадбанк пенсионеры оплата выезд за границу
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации