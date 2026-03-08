Выплаты на детей в Ощадбанке — какие трудности ждут в получении помощи

Оформление детских выплат в Ощадбанке — какие проблемы со счетами
В Украине семьям с детьми доступно оформление выплат по уходу за ребенком до одного года и "еЯсла" через государственный "Ощадбанк". Однако некоторые из граждан столкнулись с трудностями в получении помощи.
Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.
Какие проблемы в получении помощи через Ощадбанк
В начале года в Украине заработала обновленная программа помощи для семей с детьми, предусматривающая предоставление новых и повышение действующих выплат на детей. В частности, два вида помощи можно оформить через Ощадбанк. А именно:
- Помощь по уходу за ребенком до одного года — в размере 7 тыс. грн на каждого ребенка, 10,5 тыс. грн — для ухода за ребенком с инвалидностью.
- Помощь по уходу за ребенком "еЯсла" — в размере 8 тыс. грн ежемесячно на каждого ребенка.
Согласно правилам, оформить такие выплаты можно, открыв специальные счета с особым режимом использования в Ощадбанке.
Однако некоторые граждане рассказали о трудностях, которые возникли в оформлении выплат. Речь идет о ситуациях, когда счет был открыт в другой области по месту регистрации, а заявитель проживает в другом месте.
"Что делать если счет открыт в другой области по месту прописки? Я там не проживаю? Возможно ли перевести счет?", — говорится в сообщении.
Что говорят в Ощадбанке
Представитель банка отметил, что в таком случае граждане должны обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой изменить информацию об открытии счета.
"Нужно обратиться в ПФУ, ПФУ должен изменить информацию об открытии счета в необходимой области, поскольку банк открывает счет по тем данным, которые указывает ПФУ. Сейчас работаем также над тем, чтобы получить карту можно было и без обращения к ним", — говорится в ответе.
Однако граждане пишут, что это правило не действует. В частности, утверждают, что сотрудник из главного отделения Ощадбанка во Львове лично обращался в ПФУ за разъяснениями, где ему был дан ответ, что они не вносят изменения для перевода счета из одной области в другую.
По данным финучреждения, пока только Ощадбанк начал открытие спецсчетов, однако впоследствии воспользоваться услугой можно будет с помощью "Дії".
Что еще нужно знать о "детских" выплатах
По правилам программы, предоставление выплат в связи с беременностью и родами, а также другой помощи будет происходить только на счета со спецрежимом использования "Дія.Картка".
С таких карт невозможно будет свободно снимать наличные или переводить на другие счета. Оплата будет возможна только в безналичном режиме на счета учреждений, торговых точек или аптек.
Поскольку помощь является целевой, средства с карты с особым режимом использования можно будет направить только на товары из определенного списка.
Ранее сообщалось, что в Ощадбанке действуют ограничения на часть операций в рамках безопасности. Допускаются лишь определенные суммы через приложение для переводов.
Также мы рассказывали, что в Ощадбанке пересмотрели часть тарифов. В частности, теперь стоит дороже услуга смс-информирования, однако за нее можно не платить.
