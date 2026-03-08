Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Оформление детских выплат в Ощадбанке — какие проблемы со счетами

Оформление детских выплат в Ощадбанке — какие проблемы со счетами

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 06:01
Выплаты на детей в Ощадбанке — какие трудности ждут в получении помощи
Женщина с ребенком и банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине семьям с детьми доступно оформление выплат по уходу за ребенком до одного года и "еЯсла" через государственный "Ощадбанк". Однако некоторые из граждан столкнулись с трудностями в получении помощи.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какие проблемы в получении помощи через Ощадбанк

В начале года в Украине заработала обновленная программа помощи для семей с детьми, предусматривающая предоставление новых и повышение действующих выплат на детей. В частности, два вида помощи можно оформить через Ощадбанк. А именно:

  1. Помощь по уходу за ребенком до одного года — в размере 7 тыс. грн на каждого ребенка, 10,5 тыс. грн — для ухода за ребенком с инвалидностью.
  2. Помощь по уходу за ребенком "еЯсла" — в размере 8 тыс. грн ежемесячно на каждого ребенка.

Согласно правилам, оформить такие выплаты можно, открыв специальные счета с особым режимом использования в Ощадбанке.

Однако некоторые граждане рассказали о трудностях, которые возникли в оформлении выплат. Речь идет о ситуациях, когда счет был открыт в другой области по месту регистрации, а заявитель проживает в другом месте.

"Что делать если счет открыт в другой области по месту прописки? Я там не проживаю? Возможно ли перевести счет?", — говорится в сообщении.

Что говорят в Ощадбанке

Представитель банка отметил, что в таком случае граждане должны обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой изменить информацию об открытии счета.

"Нужно обратиться в ПФУ, ПФУ должен изменить информацию об открытии счета в необходимой области, поскольку банк открывает счет по тем данным, которые указывает ПФУ. Сейчас работаем также над тем, чтобы получить карту можно было и без обращения к ним", — говорится в ответе.

Однако граждане пишут, что это правило не действует. В частности, утверждают, что сотрудник из главного отделения Ощадбанка во Львове лично обращался в ПФУ за разъяснениями, где ему был дан ответ, что они не вносят изменения для перевода счета из одной области в другую.

По данным финучреждения, пока только Ощадбанк начал открытие спецсчетов, однако впоследствии воспользоваться услугой можно будет с помощью "Дії".

Что еще нужно знать о "детских" выплатах

По правилам программы, предоставление выплат в связи с беременностью и родами, а также другой помощи будет происходить только на счета со спецрежимом использования "Дія.Картка".

С таких карт невозможно будет свободно снимать наличные или переводить на другие счета. Оплата будет возможна только в безналичном режиме на счета учреждений, торговых точек или аптек.

Поскольку помощь является целевой, средства с карты с особым режимом использования можно будет направить только на товары из определенного списка.

Ранее сообщалось, что в Ощадбанке действуют ограничения на часть операций в рамках безопасности. Допускаются лишь определенные суммы через приложение для переводов.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке пересмотрели часть тарифов. В частности, теперь стоит дороже услуга смс-информирования, однако за нее можно не платить.

Ощадбанк деньги банки банковские карты помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации