Выплаты на детей в Ощадбанке — какие трудности ждут в получении помощи

В Украине семьям с детьми доступно оформление выплат по уходу за ребенком до одного года и "еЯсла" через государственный "Ощадбанк". Однако некоторые из граждан столкнулись с трудностями в получении помощи.

Какие проблемы в получении помощи через Ощадбанк

В начале года в Украине заработала обновленная программа помощи для семей с детьми, предусматривающая предоставление новых и повышение действующих выплат на детей. В частности, два вида помощи можно оформить через Ощадбанк. А именно:

Помощь по уходу за ребенком до одного года — в размере 7 тыс. грн на каждого ребенка, 10,5 тыс. грн — для ухода за ребенком с инвалидностью. Помощь по уходу за ребенком "еЯсла" — в размере 8 тыс. грн ежемесячно на каждого ребенка.

Согласно правилам, оформить такие выплаты можно, открыв специальные счета с особым режимом использования в Ощадбанке.

Однако некоторые граждане рассказали о трудностях, которые возникли в оформлении выплат. Речь идет о ситуациях, когда счет был открыт в другой области по месту регистрации, а заявитель проживает в другом месте.

"Что делать если счет открыт в другой области по месту прописки? Я там не проживаю? Возможно ли перевести счет?", — говорится в сообщении.

Что говорят в Ощадбанке

Представитель банка отметил, что в таком случае граждане должны обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой изменить информацию об открытии счета.

"Нужно обратиться в ПФУ, ПФУ должен изменить информацию об открытии счета в необходимой области, поскольку банк открывает счет по тем данным, которые указывает ПФУ. Сейчас работаем также над тем, чтобы получить карту можно было и без обращения к ним", — говорится в ответе.



Однако граждане пишут, что это правило не действует. В частности, утверждают, что сотрудник из главного отделения Ощадбанка во Львове лично обращался в ПФУ за разъяснениями, где ему был дан ответ, что они не вносят изменения для перевода счета из одной области в другую.

По данным финучреждения, пока только Ощадбанк начал открытие спецсчетов, однако впоследствии воспользоваться услугой можно будет с помощью "Дії".

Что еще нужно знать о "детских" выплатах

По правилам программы, предоставление выплат в связи с беременностью и родами, а также другой помощи будет происходить только на счета со спецрежимом использования "Дія.Картка".

С таких карт невозможно будет свободно снимать наличные или переводить на другие счета. Оплата будет возможна только в безналичном режиме на счета учреждений, торговых точек или аптек.

Поскольку помощь является целевой, средства с карты с особым режимом использования можно будет направить только на товары из определенного списка.

