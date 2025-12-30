Ощадбанк объяснил, почему некоторые клиенты не могут получить пенсионные выплаты на карты

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" не начисляет пенсии для граждан, которые не имеют возможности оформить новые карты в отделении, поскольку находятся за пределами страны. В банке напомнили варианты для возобновления выплат при таких обстоятельствах.

Об этом говорится в комментариях госфинучреждения на странице в соцсети Facebook.

Проблемы с получением пенсий через Ощадбанк

Как следует из сообщений на странице банка в соцсети, некоторые клиенты несколько лет не имеют доступа к собственным пенсионным выплатам на карту от Ощадбанка. Об отсутствии доступа к средствам рассказала одна из гражданок, находящаяся за границей, и у которой изменился финансовый номер телефона.

"А мне не могут выплатить пенсию три года", — говорится в ее обращении к банковскому финучреждению.

Рекомендации Ощадбанка

Представитель банка отреагировал на сообщение, отметив, что для выполнения операции требуется подтверждение одноразовым паролем из смс-сообщения, которое присылают клиентам на финансовый номер, и должна быть активная карта Ощадбанка, которой клиентка не имеет. Как только оформит карту — средства сразу будут перечислены.

По информации банка, есть только два варианта избежания личного визита в отделение для открытия счета. Пока удаленно разрешено открывать карты при следующих обстоятельствах:

Если речь идет о валютных счетах, то через мобильный Ощад при наличии другого счета; Если речь идет о пенсионных и зарплатных картах, то при условии наличия доверенности на другое лицо, которое находится в Украине.

"Получить новую карту в отделении банка может владелец счета или доверенное лицо с доверенностью с указанием полномочий на ее получение и дальнейшую передачу владельцу счета. Банк пока не осуществляет пересылку карт за границу, но как только такая возможность появится мы сообщим об этом клиентам", — пояснили в банке.

Детали по счетам можно уточнить, позвонив по телефону банка: 0800210800.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Ранее мы сообщали, что клиенты делятся историями проблем с финансовыми операциями через терминалы Ощадбанка. В частности, при пополнении карты устройство деньги может принять, однако на счет не отправить.

Еще рассказывали, что в Ощадбанке нет возможности выдачи транспортной карты в дистанционном формате. Поэтому некоторые клиенты имеют определенные неудобства.