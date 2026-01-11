Пенсия в Ощадбанке — какие тарифы действуют для клиентов в 2026 году

Человек держит карту Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут оформить поступление пенсий на карточные счета через государственный Ощадбанк. Известно, какие действуют правила заказа такой карты и актуальные тарифы в 2026 году.

Такая информация содержится на портале Ощадбанка.

Пенсионные выплаты в Ощадбанке

АО "Ощадбанк" находится в списке уполномоченных банковских учреждений, через которые возможно осуществление выплат пенсий и соцпомощи.

При наличии желания получать пенсионные выплаты через Ощадбанк — нужно выполнить несколько шагов. Процедура оформления следующая:

1) Прежде всего проверить собственный страховой стаж на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ), где необходимо:

зайти на сайт ПФУ;

авторизоваться/зарегистрироваться в личном кабинете через электронную подпись (ЭЦП) Ощада;

проверить информацию о стаже.

2) Собрать нужный пакет документов для назначения пенсии. В него должны входить:

заявление установленного образца;

паспорт гражданина (оригинал и копии первой, второй и 11-й страницы);

идентификационный код (оригинал и копия);

документы, подтверждающие трудовой стаж (это может быть трудовая книжка, документы об образовании, справка из военкомата, копии свидетельств о рождении детей для женщин, учитывая конкретный вид выплат);

документы с подтверждением наличия льгот;

два фото размером 4х6;

справка из банка с указанным номером пенсионного счета (для выплат на карту).

Граждане должны обратиться к работнику Ощадбанка в любом отделении, который поможет с правильностью оформления документов на назначение пенсии. После чего банк сам передаст их в Пенсионный фонд от имени клиента.

Тарифы и преимущества карт Ощадбанка в 2026 году

По информации банка, для клиентов доступны карты для выплат пенсий и социальной помощи. Благодаря им граждане получают доступ к разным банковским сервисам. Что касается тарифов, то по ним не предусмотрено взыскание комиссии за обналичивание.

"Карты Ощадбанка, предусмотренные для получения социальной помощи, пенсий или других целевых поступлений. Например, "Карта для выплат" — это бесплатное обналичивание пенсионеров и получателей соцпомощи, оформление военной пенсии и бесплатное обслуживание", — говорится в сообщении.

Также бесплатное открытие и обслуживание карты. Комиссия на выдачу наличных следующая:

в банкоматах Ощадбанка — бесплатно;

в банкоматах других банков до 10 тыс. грн/мес. — бесплатно, свыше лимита — 1% от суммы +5 грн;

в банкоматах за пределами страны — 1,5% от суммы + 35.00 грн.

Тарифы. Источник: Ощадбанк

