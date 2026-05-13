Ощадбанк может блокировать 100% суммы на счетах пенсионеров: почему и как действовать

Государственное финучреждение "Ощадбанк" может блокировать 100% суммы в рамках наложенного ареста на счета физлиц, независимо от их назначения. В финучреждении дали объяснение, почему ограничение распространяется на все средства на счете и почему в этом нет нарушения.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в соцсети Facebook.

Почему блокируют 100% суммы на счетах пенсионеров в Ощадбанке

По данным представителя Ощадбанка, пенсионеров может ждать полная блокировка сумм на счете в случае ареста средств по исполнительному производству.

Он пояснил, что ни у кого из граждан нет открытых "пенсионных" счетов, ведь так их называют лишь условно. В нормах законодательства выделены счета, на которые должны поступать средства специального назначения и взыскание с таких выплат действительно запрещено (пенсии, стипендии, заработная плата, различные виды соцпомощи). Однако на практике гражданам открывают обычные текущие счета из-за технических особенностей финучреждений.

Из-за этого Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начисляет средства на счета госбанка, не имеющие специального назначения, а потому на пенсии распространяется возможность ареста. Однако, если банк получит постановление о его снятии, то счет разблокируют полностью или частично.

Как получить доступ к арестованным средствам в Ощадбанке

Согласно законодательству, в случае поступления постановления о частичном снятии ареста с средств, то будут установлены месячные лимиты. Снимать будет разрешено денежную сумму, равную двум минимальным зарплатам. По состоянию на 2026 год "минималка" составляет 8 647 грн. В связи с этим должник сможет ежемесячно пользоваться частью средств — в пределах 17 294 грн.

Чтобы воспользоваться соответствующим правом, необходимо:

написать заявление исполнителю;

указать номер счета и финучреждение, где был открыт;

попросить определить счет для снятия средств.

После этого исполнитель должен за два рабочих дня принять решение и сразу сообщить об этом банк. После этого гражданину откроют разрешенную сумму для пользования.

