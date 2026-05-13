Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Счета пенсионеров: почему Ощадбанк может блокировать 100% суммы

Счета пенсионеров: почему Ощадбанк может блокировать 100% суммы

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 06:01
Ощадбанк может блокировать 100% суммы на счетах пенсионеров: почему и как действовать
Карта и банковское отделение. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "Ощадбанк" может блокировать 100% суммы в рамках наложенного ареста на счета физлиц, независимо от их назначения. В финучреждении дали объяснение, почему ограничение распространяется на все средства на счете и почему в этом нет нарушения.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в соцсети Facebook.

Почему блокируют 100% суммы на счетах пенсионеров в Ощадбанке

По данным представителя Ощадбанка, пенсионеров может ждать полная блокировка сумм на счете в случае ареста средств по исполнительному производству.

Он пояснил, что ни у кого из граждан нет открытых "пенсионных" счетов, ведь так их называют лишь условно. В нормах законодательства выделены счета, на которые должны поступать средства специального назначения и взыскание с таких выплат действительно запрещено (пенсии, стипендии, заработная плата, различные виды соцпомощи). Однако на практике гражданам открывают обычные текущие счета из-за технических особенностей финучреждений.

Из-за этого Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начисляет средства на счета госбанка, не имеющие специального назначения, а потому на пенсии распространяется возможность ареста. Однако, если банк получит постановление о его снятии, то счет разблокируют полностью или частично.

Читайте также:

Как получить доступ к арестованным средствам в Ощадбанке

Согласно законодательству, в случае поступления постановления о частичном снятии ареста с средств, то будут установлены месячные лимиты. Снимать будет разрешено денежную сумму, равную двум минимальным зарплатам. По состоянию на 2026 год "минималка" составляет 8 647 грн. В связи с этим должник сможет ежемесячно пользоваться частью средств — в пределах 17 294 грн.

Чтобы воспользоваться соответствующим правом, необходимо:

  • написать заявление исполнителю;
  • указать номер счета и финучреждение, где был открыт;
  • попросить определить счет для снятия средств.

После этого исполнитель должен за два рабочих дня принять решение и сразу сообщить об этом банк. После этого гражданину откроют разрешенную сумму для пользования.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Ощадбанк может списывать определенные суммы средств с карт, открытых в рамках зарплатных проектов. Такой подход позволяет компаниям удобнее рассчитываться с работниками, однако для клиентов все равно предусмотрены некоторые комиссии в 2026 году.

Еще Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке действуют свои правила при осуществлении финансовых операций. В частности, этот особый подход касается сроков поступления отправленных средств при переводах с карты на карту. В то же время, ограничения на суммы в мае не изменились. Для физлиц из низкой и средней группы риска — не более 100 000 грн/мес.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации